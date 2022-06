Ascolti tv: Rai 1 vince la serata, buoni i numeri di Love Mi per Fedez e J-Ax 1,6 milioni

Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto del 28 giugno 2022: la serata evento da Milano in diretta su Italia 1 , con il Concerto Love Mi, che ha visto molti rapper amatissimi dai giovanissimi protagonisti, e il ritorno sul palco di Fedez e J-Ax, avrà attirato anche l’attenzione del pubblico a casa? Lo scopriamo come sempre con i dati auditel relativi alla serata ( e in questo caso anche al pomeriggio ) di ieri. Gli ascolti del 28 giugno 2022 per la prima serata ci dicono che a vincere è Rai 1, secondo posto poi per Canale 5. Il Concerto Love Mi in diretta su Italia 1 fa molto bene, al 10 % di share e cresce dopo le 23 quando sul palco sono arrivati Fedez e J-Ax. Non male anche il debutto di Nek con il suo nuovo programma, Dalla Strada al palco su Rai 2.

La serata di Italia 1 è stata ricca di emozioni soprattutto per i più giovani che non hanno potuto partecipare al concerto di Piazza Duomo. E’ la loro musica, sono i loro beniamini, i rapper e cantanti che raccontano del loro modo di essere e di fare. E per chi ha invece qualche anno in più, momento nostalgia dopo le 22,30 con l’arrivo sul palco di Fedez e J-Ax che hanno regalato uno spettacolo di circa un’ora della loro musica, quella che li ha resi così tanto amati dal pubblico giovane e meno giovane. Una serata che lo ricordiamo, aveva un solo scopo, quello di raccogliere fondi per il progetto TOG.

Ma vediamo adesso tutti i dati della prima serata di ieri.

Gli ascolti della prima serata: i dati del 28 giugno 2022

C’era una volta… a Montecarlo vince la serata con 2.431.000 spettatori pari al 15.1%. Su Canale 5 Sono Solo Fantasmi al secondo posto con 2.049.000 spettatori pari al 13% di share. Su Italia 1 – dalle 18.56 alle 0.12 – il concerto Love Mi ha intrattenuto 1.440.000 spettatori con il 10% (nella fascia 20.30-22.30 Italia segna il 9.7% e 1.628.000 spettatori)

Su Rai2 – dalle 21.32 alle 0.11 – la prima puntata del nuovo talent Dalla Strada al Palco ha interessato 1.045.000 spettatori pari al 7.5% di share.. Su La7 G’olè! ha registrato 635.000 spettatori con uno share del 4%. Su Rai3 il debutto di Filorosso ha raccolto davanti al video 583.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Pareggio quindi per Rai 3 e La7.

Su Rete4 Dynasties – L’avventura della vita fa 535.000 spettatori con il 3.5% di share. Su Tv8 Il Tesoro dell’Amazzonia segna 285.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Shooter ha raccolto 388.000 spettatori con il 2.7%.