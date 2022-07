Vito Coppola lascia già Ballando con le stelle: perdita clamorosa per Milly Carlucci

Possiamo dire, senza paura di poter essere smentiti, che Vito Coppola è stata la vera rivelazione dell’ultima edizione di Ballando con le stelle e da anni, non si vedeva in pista un maestro così giovane e pieno di idee. Non a caso, alla sua prima edizione nel programma di Rai 1, Vito Coppola ha trionfato al fianco di Arisa, diventando poi protagonista del gossip ma anche di tanti altri programmi ( da Oggi è un altro giorno a Domenica IN). La nascita di una stella insomma. Un talento così evidente quello del maestro siciliano, che anche all’estero se ne sono accorti, riuscendo a strappare a Milly Carlucci, la stella nascente del programma di Rai 1. Purtroppo per noi, Vito Coppola non sarà tra protagonisti di Ballando con le stelle 2022.

Vito Coppola lascia già Ballando con le stelle

Una scelta quella di Vito che è stata ponderata e presa anche insieme a Milly Carlucci che ieri, ha comunicato proprio accanto al maestro, la novità. Vito infatti farà parte del cast di Strictly Come Dancing, programma originale da cui sono derivati i vari Ballando in giro per il mondo, tra cui la versione italiana. Lo show in onda in Gran Bretagna sulla BBC tornerà in autunno con la 20° stagione e a quanto pare, dal Regno Unito, hanno fatto una corte al maestro, alla quale non si poteva dire di no. Lo ha spiegato lo stesso Vito Coppola dopo che la notizia era iniziata a trapelare sui social, spiegando i motivi per i quali non ha potuto dire di no a una occasione di questo tipo. “Qui c’è in ballo un biglietto” ha detto Milly Carlucci felicissima di questa occasione che si è presentata per il suo Vito Coppola.

“Sono contento, sono entusiasta. Loro sono stati molto affascinati da quello che abbiamo fatto noi a Ballando. Hanno visto i video, hanno visto quello che creiamo (…) E infatti Milly grazie a te, a Ballando e a tutta la famiglia, che mi avete dato la possibilità di essere instradato”

Vito ha già spiegato che si tratterà di una esperienza che poi gli permetterà comunque di tornare in Italia. E ha detto: “Vado, arricchiamo il bagaglio e poi torniamo, sempre a casa”.