Le elezioni cambiano la programmazione Mediaset: i talk di Rete 4 presto in onda, Barbara d’Urso anticipa?

Mediaset si prepara per la campagna elettorale e pensa di stravolgere il palinsesto estivo anticipando la messa in onda dei classici programmi autunnali

A quanto pare sembra proprio che molti volti del piccolo schermo saranno costretti a interrompere con qualche settimana di anticipo le ferie! Il terremoto politico con la caduta del governo Draghi e la decisione di andare al voto a fine settembre, fa cambiare anche la programmazione televisiva e Mediaset si prepara alla campagna elettorale da seguire passo passo. Per questo l’informazione di Videonews si riaccenderà con alcuni dei classici programmi che siamo abituati a vedere in autunno. Programmi il cui rientro sarebbe stato previsto per il mese di settembre ma che a quanto pare, potrebbero tornare già nelle prossime settimane. Non solo i talk ma anche l’informazione pomeridiana: Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso, ad esempio, potrebbe riaprire i battenti ben prima dei primi di settembre.

Mediaset anticipa il ritorno in diretta dei programmi di informazione?

Sul sito Davidemaggio.it arrivano le prime anticipazioni. Pare che Mediaset stia valutando appunto, la possibilità di far tornare in onda i suoi talk di punta con almeno due settimane di anticipo, a fine agosto quindi. Si comincerebbe lunedì 29 agosto con Quarta Repubblica di Nicola Porro, poi il 30 sarebbe la volta di Fuori dal Coro con Mario Giordano ( il promo del programma è già in onda da settimane su Rete 4). Nella stessa settimana anche il ritorno di Paolo Del Debbio alla guida di Dritto e Rovescio.

Anche Barbara d’Urso torna in super anticipo?

Barbara d’Urso ha salutato il suo pubblico annunciando il ritorno in onda previsto per la prima settimana di settembre. Il problema è che mentre al mattino, Simona Bianchetti fa il suo lavoro con Morning News, nella fascia pomeridiana Canale 5 sarebbe scoperta. Una fascia troppo prelibata per permettersi di non fare informazione e ospitare anche i politici. Per questo motivo, come anticipa appunto DavideMaggio.it si starebbe pensando addirittura a un clamoroso ritorno in onda di Barbara d’Urso per il 22 agosto 2022.

Le variazioni di palinsesto hanno già riguardato sia la Rai che La7 e adesso ci si aspetta una mossa da parte di mediaset, saranno queste le novità in arrivo dopo Ferragosto?