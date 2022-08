Le sfide della prima serata in autunno, il lunedì: Rai 1 vs Canale 5, cosa vedremo

E' tempo di pensare alla programmazione televisiva della prossima stagione: cosa vedremo a settembre 2022? Ecco le sfide del lunedì sera tra Rai 1 e Canale 5

Passato il Ferragosto è tempo di pensare alla nuova stagione televisiva che tra qualche settimana entrerà nel vivo. E il capitolo sfide della prima serata con i dati di ascolto da tenere sotto controllo, tornerà più infuocato che mai. Se infatti in estate si perde l’interesse verso i dati auditel, con il mese di settembre, si torna a fare sul serio. Rai 1 e Canale 5 si preparano quindi per le nuove sfide della stagione televisiva 2022-2023. Sfide inedite, ritorni, faccia a faccia, scontri…Ne vedremo delle belle, come sempre. Oggi ci vogliamo concentrare sul lunedì sera. Come saprete, il lunedì Canale 5 punterà ancora una volta sul Grande Fratello VIP che tra l’altro, in questa edizione, potrebbe durare ancora di più del passato. Pare che Alfonso Signorini abbia intenzione di portare a casa un altro record con l’edizione più lunga di sempre del reality di Canale 5. Su Rai 1 invece il lunedì sera sarà ancora una volta dedicato alle fiction . Vediamo quindi quali saranno le prime sfide dell’autunno.

Le sfide del lunedì sera da settembre: il GF VIP 7 contro tutti

Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ripartirà il 19 settembre: per il debutto, Canale 5 se la vedrà con l’ultima puntata Il Nostro Generale, serie con Sergio Castellitto nei panni di Carlo Alberto Dalla Chiesa ( sempre che non ci siano cambi del palinsesto dell’ultimo momento). A seguire, la settimana successiva una sfida inedita con il calcio: Signorini e i suoi vipponi se la vedranno con la Nations League (Ungheria-Italia il 26 settembre). Poi il reality di Canale 5 si scontrerà con Lino Guanciale in Sopravvissuti (sei puntate dal 3 ottobre) . La serie con Lino Guanciale debutterà con qualche mese di ritardo sulla tabella di marcia. Il lunedì di Rai 1 sarà ancora dedicato alla fiction: il Gf VIP si sfiderà anche con Esterno Notte su Aldo Moro al via il 14 novembre (seconda e terza puntata martedì 15 e giovedì 17 novembre).

Palinsesto diverso invece nel mese di dicembre quando il GF Vip7 si scontrerà contro gli show di Rai 1. Infatti, il 12 dicembre, Signorini se la vedrà con Amadeus che condurrà Sanremo Giovani . E poi un’altra sfida inedita: il GF VIP sfiderà la serata evento Go Gianni Go con Gianni Morandi il 19 dicembre.