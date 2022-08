Registrazioni di Uomini e Donne al via: Lavinia è la nuova tronista, chi è

Al via le nuove registrazioni di Uomini e Donne: Lavinia è la prima tronista della nuova edizione del programma di Maria de Filippi. Ultime news e anticipazioni

Vi avevamo detto che in questi giorni si sarebbero registrate le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne e infatti, ecco che arrivano puntualissime da Witty, le prime anticipazioni. Sul portale ufficiale del programma di Maria de Filippi, sono stati pubblicati i video di presentazione delle due nuove troniste che conosceremo nella prima puntata di U&D in partenza tra qualche settimana su Canale 5 ( non c’è ancora una data ufficiale ma dovrebbe iniziare il 19 settembre). Lavinia è la prima tronista che parteciperà al programma in cerca dell’amore. La nuova tronista Lavinia, è giovanissima e ha scelto di presentarsi in mezzo ai suoi libri, sta preparando gli ultimi esami in vista della laurea.

Lavinia è la nuova tronista di Uomini e Donne: il video di presentazione

Seduta alla poltrona, dietro a una scrivania, Lavinia con capelli raccolti e occhiali da vista si è presentata: “Sono Lavinia ho 26 anni, sono nata e vivo a Roma. Nella vita studio scienze politiche e relazioni internazionali, mi mancano sei esami alla laurea e adesso ne sto preparando due, speriamo vadano bene.“

Poi ha parlato della sua famiglia e ha spiegato: “Vivo con la mia famiglia, papà avvocato, mamma imprenditrice e sorella ingegnere. Con mia mamma siamo una cosa sola, siamo legatissime. Con mia sorella ci vogliamo un bene dell’anima anche se litighiamo spesso e papà è giovanile ma anche all’antica.“

Sui suoi ha detto: “I miei genitori non mi hanno mai fatto mancare nulla e sono un po’ viziata. Ci hanno sempre fatto frequentare le migliori scuole. Mamma è severa mentre papà ci ha sempre viziato. “

La giovane tronista ha anche provato a descrivere il suo uomo ideale: “Ho sofferto per amore ma non l’ho mai fatto vedere, piuttosto mi lacero dentro. Se mi lego dò tutto. Ho un sesto senso molto spiccato e sono una persona molto diretta. Un uomo per conquistarmi deve essere paziente, tenace e non deve farmi annoiare. Mi piacciono i ragazzi sportivi e aspetto il primo passo: l’uomo deve essere uomo. Prometto di essere me stessa e ci metterò il cuore“.