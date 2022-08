Federico Dainese torna a Uomini e Donne ma questa volta è il tronista

Federico Dainese è il nuovo tronista di Uomini e Donne: le ultime news

Seconda tornata di registrazioni di Uomini e Donne oggi, 31 agosto 2022, e ancora una volta le anticipazioni ufficiali arrivano proprio da Witty, dove sono stati pubblicati i video di presentazione dei tronisti che saranno i protagonisti della nuova edizione del programma di Canale 5. Due nuovi maschietti, dopo le ragazze presentate nella prima puntata registrata ieri. Sul trono di Uomini e Donne per la stagione 2022-2023 ci sarà anche Federico Dainese, ex conoscenza del programma di Maria de Filippi. Federico infatti è stato uno dei corteggiatori di Veronica che però come saprete ha fatto un’altra scelta. La redazione ha deciso di dare una nuova possibilità al bel genovese che torna nel programma in cerca dell’amore. Federico, 25 anni di Genova, sarà uno dei 4 tronisti del programma.

Sulle note de La dolce vita, il ragazzo si presenta: lavora con suo padre e fa l’odontotecnico. “Mio padre è il mio capo supremo, sul lavoro è molto severo” spiega Federico. “Mi chiama sempre Cimabue, non mi dice mai bravo perchè pensa che altrimenti mi monto la testa ma io so di essere bravo. Posso dire di essere il cocco di mamma. Lei mi prepara la cena, mi rifà sempre il letto, anche se io mi vergogno un po’. Mi piace molto mangiare, quando mangio sudo perchè mi emoziono” ha raccontato il nuovo tronista che poi ha nascosto con l’asciugamano la panzetta, promettendo di mettersi a dieta a settembre. La sua grande passione è la pallanuoto. Ha vinto uno scudetto. “Mi piace perchè condividi tanto con i tuoi compagni che sono la tua seconda famiglia” ha raccontato. “Non sono molto fortunato in amore, divento un sottone, sono impacciato, do tutto ma la prendo sempre in quel posto” ha raccontato Federico che adesso spera di trovare una ragazza sincera che lo apprezzi per quello che è non per quello che ha o per quello che fa.