La bordata di Mariotto a Todaro: “Uscito di scena, nessuno se n’è accorto”

Bordata velenosa di Mariotto per Todaro: ecco che cosa ha detto

La nuova edizione di Ballando con le stelle non è ancora iniziata ma già si parla moltissimo dei nuovi protagonisti del programma e non solo. Nelle ultime ore, sta facendo parecchio scalpore una intervista rilasciata da Mariotto. Il giudice, che è stato confermatissimo da Milly Carlucci per la nuova edizione di Ballando, ha parlato del futuro del programma ma anche del passato, lanciando una bella bordata a Raimondo Todaro. L’ex ballerino e maestro di Ballando con le stelle, ha lasciato il programma di Rai 1 per approdare poi su Canale 5, ad Amici. E lo ha fatto non proprio nel modo migliore, almeno i suoi ex compagni di avventura non l’hanno presa molto bene, giudicando in modo negativo l’atteggiamento che Todaro ha avuto verso Milly Carlucci.

In particolare a Mariotto a quanto pare non sono piaciute alcune dichiarazioni che Raimondo ha rilasciato, parlando della conduttrice di Ballando con le stelle, “accusata” se così possiamo dire, di essere troppo attenta a ogni dettaglio, mentre la De Filippi, lascia maggior carta bianca ai protagonisti dei suoi show. A tal proposito, Mariotto ha commentato: “Milly è figlia di un generale, è vero che controlla tutto, ogni cosa e fa bene a farlo anche perché se si lasciano al caso determinate cose si rischia che non vadano bene. Lei lavora in modo spropositato, sta attenta a ogni minimo dettaglio. Come può pesarti? Al contrario, è rassicurante. Se succede qualcosa, lei lo sa gestire, ma gioca d’anticipo perché non accada.“

La frecciata di Mariotto a Raimondo Todaro

Nell’intervista al Settimanale Mio, Mariotto ha spiegato: “Quando è uscito di scena ( riferendosi appunto a Raimondo Todaro), nessuno se n’è accorto. Onestamente non ho sentito il vuoto perché il programma si riempie di tante cose e questo dimostra che siamo tutti utili ma nessuno indispensabile. Non ne abbiamo sentito la mancanza, forse perché è arrivato Vito Coppola che è stato un terremoto di bravura.“

Per il momento Todaro ha preferito non rispondere a questa provocazione e magari non lo farà neppure…Chissà se prima o poi i due si troveranno faccia a faccia per dirsi di persona quello che pensano…