Caterina Balivo e il suo Lingo: “Cercheremo di giocare insieme”

Come si gioca a Lingo, il nuovo programma di Caterina Balivo?

Caterina Balivo debutta su La7 con Lingo – Parole in gioco e a Super Guida Tv ha svelato emozioni e dettagli, quanto punta su questo nuovo programma. Ci crede altrimenti non avrebbe mai accettato, ammette che è difficile farle cambiare idea e aggiunge l’entusiasmo per il suo nuovo inizio. Un gran ritorno in tv per Caterina Balivo dal 12 settembre 2022 dalle 18:50 alle 19:55 su La7. Non svela tutto di Lingo ma anticipa che non c’è bisogno di essere dei cervelloni per partecipare sia in studio che da casa. “Cercheremo di giocare insieme, provando a indovinare i Lingo giusti, quanto è lunga la parola fino ad arrivare al Lingo in cui la coppia di campioni cerca di portarsi a casa il montepremi”.

Caterina Balivo: “Non serve essere dei cervelloni, ma conoscere la lingua italiana”

Conoscere la lingua italiana, scommettiamo che molti andranno in difficoltà. “Il significato delle parole che usiamo ma spesso in realtà senza conoscerne davvero il significato… La sfida è con La7 che affida a questa fascia l’unico game in un palinsesto focalizzato per lo più sui talk, sull’attualità e sulla politica”.

Si butta in questo nuovo progetto, così diverso dalle altre sue trasmissioni: “Io come sempre mi butto nei progetti e quindi cercherò di essere il più possibile empatica con i concorrenti, divertendomi con loro..ma senza suggerire.. cosa che non sarà poi cosi difficile visto che è tutta l’estate che provo a indovinare le parole ma diciamo senza risultati eccellenti – ha aggiunto la Balivo – Non sono una persona che si prende troppo sul serio, quindi metterò nel programma la mia allegria, la leggerezza e un po’ di ironia. Senza dimenticare anche il lato più istituzionale e serio quando dovrò spiegare il gioco”.

Una scelta che non ha fatto da sola anche se dopo 20 anni di tv sa bene cosa le cose belle e di successo costa tanto.