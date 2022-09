Torna I fatti vostri su Rai 2: squadra che vince non si cambia, le novità

E' tutto pronto per la nuova edizione dei I fatti vostri che parte domani alle 11,10 su Rai 2. Ecco tutte le novità

Dopo una stagione da record di ascolti con numeri pazzeschi per Salvo Sottile e Anna Falchi che hanno ereditato la conduzione decennale di Magalli, torna I fatti vostri. La nuova coppia di Rai 2 ha regalato davvero ascolti eccellenti alla rete conquistando il pubblico con la professionalità di Salvo Sottile e la simpatia e leggerezza di Anna Falchi. E visto che squadra che vince non si cambia, anche la nuova edizione che partirà domani su Rai 2, vedrà la stessa coppia riconfermata al timone de I fatti vostri. Una edizione che avrà delle novità.

I fatti vostri : la piazza riapre il 12 settembre, le novità

Come ogni anno la piazza de “I Fatti vostri”, il programma di Michele Guardì, e di Giovanna Flora torna a popolarsi di nuovi racconti. Si ricomincia domani, ore 11.10 su Rai 2 con la conduzione di Salvo Sottile, con Anna Falchi e la partecipazione straordinaria di Umberto Broccoli. Con il professor Umberto Broccoli ampio spazio sarà riservato come sempre alla storia allo spettacolo, ed al costume del nostro Paese.

Con Emanuela Aureli e Paolo Fox immancabili ovviamente.

Le storie saranno narrate dagli stessi protagonisti e arricchiti con collegamenti e servizi chiusi. La finestra d’attualità permetterà di raccontare eventi e fatti in tempo reale. Non mancheranno i momenti di gioco coinvolgendo i telespettatori. Quest’anno nuove rubriche tra le quali uno spazio intitolato “Venga a prendere un caffè da noi”, in cui personaggi dello spettacolo e della cultura si apriranno al grande pubblico. Un’attenzione particolare verrà riservata al mondo del lavoro con la possibilità di fare incontrare chi cerca e chi offre opportunità, tutto questo nello stile dei “I Fatti Vostri” votato all’intrattenimento e all’aspetto emotivo. Ai telespettatori sarà offerta la possibilità di partecipare al programma e di affacciarsi a un balcone per lanciare un appello, per ringraziare qualcuno o per cercare una soluzione. Saranno riproposte le rubriche, arricchite con collegamenti dalle Piazze d’Italia, che hanno ricevuto un grande consenso di pubblico come il giardinaggio, gli animali, la salute, la scienza e i consigli per una spesa consapevole e sicura.

Tanti i consigli per la casa con la rubrica quotidiana “Ci pensa Patty” mentre il venerdì interverranno in studio Ernst Knam e Alessandra Mion con lo rubrica “La dolceria”. L’orchestra de “I Fatti Vostri” è diretta dal Maestro Stefano Palatresi.“I Fatti Vostri” è un programma di Michele Guardì e Giovanna Flora, regia di Michele Guardì.