Bianca Guaccero nostalgica pubblica un video di Detto Fatto: esplosione d’amore sui social

Bianca Guaccero senza Detto Fatto, il pubblico di Rai 2 senza il programma ed è subito effetto nostalgia

Sarà un settembre dal sapore diverso quello di Bianca Guaccero che non è questa volta al timone di Detto Fatto. Il programma di Rai 2 è stato chiuso, ufficialmente per bassi ascolti, in realtà perchè a quanto pare non rientrava nella nuova linea editoriale della rete. Al posto di Detto Fatto va in onda Bellama’ il nuovo programma di Pierluigi Diaco ( sui social i commenti non sono stati troppo generosi, anzi è stato demolito). Oggi quindi, che per la Guaccero doveva essere “il primo giorno di scuola” il ritorno nelle case degli italiani come era successo negli ultimi anni, non può che esserci un filo di nostalgia. La conduttrice ha pubblicato sui social un video, che la mostra in un breve balletto al fianco del suo amico Jonathan, altro volto del programma di Rai 2. Sotto il video, postato su instagram, sono arrivati centinaia di commenti, tutti pieni di affetto per la conduttrice. Molti spettatori affezionati a Detto Fatto, non si spiegano ancora la chiusura del programma e oggi, non possono che essere un po’ tristi per non aver rivisto Bianca in tv.

Nostalgia di Detto Fatto: ondata di affetto social per Bianca Guaccero

Tra i tanti commenti si legge: “Mai nessuno potrà sostituirti. Unica e inimitabile. Manchi in una maniera…Sarà duro l’inverno senza la tua presenza quotidiana. Non dimenticarti mai di noi Bianca, siamo sempre qui con te“. E ancora: “Finché non tornerai tu, non ci saranno più bei pomeriggi . L’allegria, la bellezza, i sorrisi fantastici, la tua bellissima voce, tutto di te, dolcissima Bianca ci manca tantissimo. Ti aspettiamo con tanto amore.” E poi: “Quando si renderanno conto dello sbaglio che hanno fatto sarà troppo tardi. Già ieri il pomeriggio di Rai 2 è partito alla grande… con il 2%.” E c’è chi spera di rivedere Bianca e tutta la squadra in altri programmi: “Mancherete tanto. Grazie per glia anni passati insieme. Per favore create qualcosa di nuovo ma insieme.”