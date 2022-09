I primi ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo: si parte 17 e 18 settembre

Silvia Toffanin riparte dai matrimoni per le prime due puntate di Verissimo: ecco chi vedremo il 17e il 18 settembre nelle nuove puntate del programma di Canale 5

Saranno probabilmente i matrimoni il tema centrale delle prime puntate di Verissimo visto che Silvia Toffanin parte alla grandissima con ospiti in studio alcuni dei personaggi famosi più amati che si sono sposati questa estate. Di qualcuno abbiamo visto tutto: il matrimonio di Federica Pellegrini non è stato legato a nessuna esclusiva per cui sui social, sono arrivati migliaia di video e centinaia di foto co la divina e suo marito, Matteo Giunta. Altri invece, come quello di Tamberi e della sua Chiara, sono avvolti nel mistero: sui social pochi scatti e a questo punto ci aspettiamo grandi cose in tv! Avrete capito quindi che tra gli ospiti delle prime puntate di Verissimo in onda il 17 e il 18 settembre ci saranno proprio Matteo Giunta e sua moglie Federica Pellegrini; Chiara e il nostro fortissimo Gimbo, neo sposi a Pesaro. Ma non solo. Le prime puntate di Verissimo daranno spazio anche a Marcell Jacobs e Nicole. I due probabilmente saranno protagonisti di una intervista a poche ore dal matrimonio, visto che diventeranno marito e moglie il 17 settembre.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti delle due prime puntate

C’era grande attesa anche per il nome di Ilary Blasi, nome che però per il momento, non è stato fatto. Le anticipazioni con i nomi dei primi ospiti di Verissimo sono arrivate da Tv, sorrisi e canzoni con una intervista a Silvia Toffanin probabilmente realizzata e confezionata ancora prima che sul Corriere si sganciasse la bomba con le parole di Totti. Per conoscere tutti i nomi degli ospiti delle prime puntate di Verissimo bisognerà attendere il comunicato stampa ufficiale di Mediaset.

Possiamo però dirvi che oltre alle tre coppie amatissime dal pubblico, ci saranno anche Sonia Bruganelli e Orietta Berti pronte a debuttare il Grande Fratello VIP 7. Non solo. In vista dell’esordio più che pubblicizzato di Viola come il mare, arrivano nello studio di Verissimo per la prima volta insieme, Francesca Chillemi e Can Yaman. E poi grande attesa per Elodie che in queste settimane sarà impegnata con la promozione del film Ti mangio il cuore.