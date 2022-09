Riparte UnoMattina in famiglia e c’è già la prima frecciata tra Timperi e Setta

Neppure il tempo di iniziare la nuova edizione che è già scontro nello studio di UnoMattina in famiglia tra Tiberio Timperi e Monica Setta

Squadra che vince non si cambia ma anche squadra che si “odia” non si cambia. Ecco forse questo termine è un po’ esagerato ma il clima che da anni si respira nel fine settimana degli italiani al mattino del sabato su Rai 1 non è dei migliori. E che tra Tiberio Timperi e Monica Setta non corra buon sangue, non è un mistero. Ne hanno parlato anche i diretti interessati e nella prima puntata di UnoMattina in famiglia, al debutto oggi 17 settembre 2022, hanno già regalato scintille. Neppure il tempo di iniziare questa nuova stagione, di annusarsi insomma, che già i due conduttori non si sopportano più. E non vorremmo essere di certo nei panni di Ingrid Muccitelli, una sorta di mediatrice tra i due fuochi, e che fuochi. Dicevamo, neppure il tempo di iniziare che già un video della coppia di conduttori che si lancia una frecciata e tutto l’arco, è sui social.

Tiberio Timperi e Monica Setta è già scontro alla prima puntata

Comprendere perchè si continui a lasciare in onda i due conduttori insieme, tra l’altro a dividere lo stesso spazio, è cosa molto complicata. E quello che abbiamo già visto questa mattina, è il risultato di un rapporto logoro che potrebbe tra l’altro esplodere in diretta da un momento all’altro.

E pensare che si era iniziato con il sorriso, con Monica Setta che scherzava sul fatto che fosse la sola, dei tre conduttori, ad avere un microfono in mano. “Ecco la solita raccomandata” ha detto con voce velenosa Tiberio Timperi. Battuta che la Setta ha recepito al volo e alla quale ha ribattuto, non ha incassato. “Si raccomandata da Tiberio Timperi ” ha detto la giornalista che probabilmente si è sentita toccata su un nervo scoperto, perchè forse, un’altra al suo posto, si sarebbe fatta solo una bella risata.

Tutto questo fa bene al programma? Rassicura il pubblico che vorrebbe godersi magari due ore di televisione senza necessariamente avere l’ansia che i due esplodano? E meno male che il programma si chiama UnoMattina in famiglia…