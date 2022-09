Victoria Cabello, la grave malattia causata da una puntura di zecca

E' la puntura di una zecca che ha causato a Victoria Cabello la grave malattia

Victoria Cabello è stata malissimo, della sua malattia ne ha parlato già altre volte ma a Verissimo spiega che tutto è accaduto per una puntura di zecca. E’ nella puntata del 17 settembre 2022 che Victoria Cabello torna alla mente con tutti i gravi problemi che la malattia di Lyme le aveva causato. Problemi motori e problemi cognitivi, ha vissuto un incubo ma c’è altro: i medici non hanno capito subito cosa avesse, c’è chi le ha dato della pazza e le ha consigliato di tornare a lavorare. Lei, invece, era semi-paralizzata, faceva fatica a camminare, non si muoveva, momenti che non sono forse nemmeno immaginabili se non vissuti. A Silvia Toffanin racconta che ci hanno messo un anno e mezzo per la diagnosi, tutto quel tempo vissuto senza sapere è stato assurdo.

Victoria Cabello punta da una zecca

“Me l’hanno diagnosticata in un anno e mezzo e in quell’anno e mezzo mi sono sentita dire che ero matta” è passato qualche anno ma non dimentica quel periodo. Il recupero è stato molto lungo e faticoso ma ripete che oggi sta bene.

Questa volta confida anche come ha preso la malattia di Lyme, una malattia che sembra essere abbastanza comune, un morbo che ha anche Justin Bieber e che gli ha causato numerosi problemi di salute. E’ il morso, la puntura di una zecca che provoca il terribile morbo, che colpisce le funzioni cerebrali, l’energia, la salute in generale. E’ qualcosa di terribile se non si riesce ad avere una diagnosi, se i medici non capiscono l’origine del problema. Il morso trasmette un batterio da lì inizia il calvario.

Sembra sia difficile accorgersi del morso ma poi con il passare dei giorni compaiono febbre, una enorme stanchezza, dolori articolari e muscolari, mal di testa e gli altri problemi riportati anche da Victoria Cabello. Lei non sa quando è accaduto, non ha mai trovato la zecca.