Verissimo anticipazioni: gli ospiti del 24 e25 settembre 2022

Doppio appuntamento anche questa settimana con Verissimo e tutti gli ospiti di Silvia Toffanin: ecco i nomi

Un altro fine settimana in compagnia di Silvia Toffanin e degli ospiti di Verissimo e per il pubblico che ama le favole e i matrimoni, quelle in onda questo fine settimana, saranno due puntate davvero da non perdere. Verissimo ci aspetta oggi, 24 settembre 2022 con una nuova puntata sempre alle 16,30 dopo Una vita. Poi invece domani, il programma di Silvia Toffanin con la puntata del 25 settembre, andrà in onda dopo Amici. Ma scopriamo insieme tutto quello che vedremo in questi due giorni, con tantissimi ospiti che si racconteranno nello studio di Canale 5.

Verissimo anticipazioni: gli ospiti del 24 settembre 2022

Nella puntata di sabato di Verissimo, Silvia Toffanin accoglierà in studio una coppia irresistibile, quella formata da Pio e Amedeo, dal 28 settembre su Canale 5 con una nuova edizione di “Emigratis”.

Sposini freschissimi di nozze, il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo 2020 Marcell Jacobs e Nicole Daza, rivivranno le emozioni del loro matrimonio a meno di una settimana dal si.

E ancora, in studio l’intenso racconto dell’attrice Rosalinda Cannavò ( leggi qui la sua intervista).

Infine, per la prima volta a Verissimo la storia di Eva Robin’s . E poi una cantante molto amata: Irene Grandi.

Verissimo anticipazioni: gli ospiti del 25 settembre 2022

Verissimo ci aspetta anche Domenica e tra gli ospiti: con il suo “Rocky” è entrato di diritto nella storia del cinema mondiale. Silvia Toffanin intervisterà, in esclusiva per l’Italia, uno degli attori più amati di Hollywood: Sylvester Stallone.

Il loro è stato il matrimonio dell’estate, Federica Pellegrini e Matteo Giunta saranno in studio, in esclusiva, per rivedere per la prima volta le immagini del loro giorno più bello.

E ancora, saranno ospiti Luca Argentero e Alessandro Siani, coppia inedita che, dal 27 settembre, sarà dietro il mitico bancone di “Striscia la Notizia”.

Inoltre, prima volta insieme nel talk show di Canale 5 anche per Al Bano e Iva Zanicchi.

Infine, spazio al drammatico racconto di Silvia e Giulia Provvedi che hanno perso il loro papà sotto i loro occhi pochi giorni fa. Le due cantati hanno raccontato sui social come sia stato drammatico e per la prima volta parleranno anche in tv.