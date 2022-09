Francesca Fagnani e l’intervista a Elettra Lamborghini non autorizzata: la rivelazione

Nello studio di Stasera c'è Cattelan, Francesca Fagnani spiega perchè Elettra Lamborghini ha bloccato l'intervista a Belve

Questa volta non è stata Francesca Fagnani a guidare l’intervista con Alessandro Cattelan ma è stato il conduttore a farle delle domande nel salotto di Stasera c’è Cattelan su Rai 2. Molto presto la Fagnani prenderà proprio il posto di Cattelan, con una nuova edizione di Belve, che andrà in onda in seconda serata con ben tre puntate a settimana. Un esperimento della rete, Rai 2, che ha deciso di svecchiare quella fascia, offrendo nuove alternative al pubblico, nonostante, va detto, gli ascolti di Belve non sia brillanti. Il programma della Fagnani viene spesso rivisto in streaming , si parla di Belve tantissimo sui social e le interviste finiscono su tutti i siti. E a proposito di una intervista di Francesca Fagnani, lo scorso anno, la conduttrice, aveva ospitato nel suo studio Elettra Lamborghini che però non autorizzò la messa in onda della puntata con la sua intervista. Oggi la Fagnani prova a spiegare, dal suo punto di vista, il motivo per il quale, questa intervista è stata bloccata.

Francesca Fagnani e l’intervista non autorizzata da Elettra Lamborghini

“Elettra Lamborghini l’anno scorso ci ha chiesto di non mandarla in onda. Mi è molto dispiaciuto perché è stata un’intervista molto divertente e molto simpatica” ha detto la Fagnani nello studio di Rai 2, facendo anche capire che la richiesta le era sembrata particolare. La giornalista ha poi aggiunto: “ Io non credo che a lei non siano piaciute le mie domande, ma non le sono piaciute le sue risposte.”

E ancora: ” Quando la sua agente mi ha chiamato mi ha detto che non le erano piaciute le domande politiche, ma io non gliele avevo mai fatte. Ma neanche pensate! Perché ad ognuno un po’ il suo. “

E poi svela una domanda che è stata fatta alla cantante: “Una domanda che le ho fatto è stata ‘lei ha più ammiratori o detrattori?’ e mi ha risposto ‘i trattori?’. Simpaticissima!”.