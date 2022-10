Ascolti tv, Sopravvissuti vs Grande Fratello VIP 7. Per Signorini serata storica

La prima puntata di Sopravvissuti vs il Grande Fratello VIP 7: cosa hanno scelto gli italiani nella serata del 3 ottobre 2022? Ecco i dati auditel di ieri

Torna anche oggi la nostra analisi dedicata ai dati auditel del prime time: oggi vi parliamo della sfida tra il Grande Fratello VIP 7 e la prima puntata di Sopravvissuti, nella serata del 3 ottobre 2022.

“E’ una pagina di televisione brutta di cui non avrei mai voluto occuparmi e invece siamo qui a metterci la faccia perchè abbiamo sbagliato tutti” ha detto Alfonso Signorini nella puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 3 ottobre. Una serata storica per Canale 5 anche perchè di rado, si vede tanta lucidità come è successo almeno nella prima parte della puntata di ieri del reality di Canale 5. Poi siccome troppa grazia non si può chiedere, tutto è peggiorato ( l’entrata di Ginevra sotto shock in studio è stata totalmente inopportuna). Ma in ogni caso, ci si aspetta oggi un risultato diverso dal solito, in termini di ascolti per la puntata del Grande Fratello VIP 7. E non c’è nulla da festeggiare, sia chiaro, perchè la puntata di ieri del reality di Canale 5 è il frutto di giornate totalmente da dimenticare, per il pubblico, per Mediaset e per chi in quella casa ci sta ancora, senza aver capito la gravità di tutto l’accaduto. Come ha detto Signorini però questa è la realtà e la realtà dei fatti ci porta oggi ad analizzare anche i numeri. I dati di ascolto della prima puntata di Sopravvissuti, la nuova fiction di Rai 1 con Lino Guanciale, e i dati di ascolto della puntata del Grande Fratello VIP 7 iniziata all’insegna dei cazziatoni di Signorini ai concorrenti, poi con la squalifica di Ginevra Lamborghini e il televoto flash che ha portato all’eliminazione di Giovanni Ciacci. Una serata da dimenticare come contenuti, ma probabilmente utile al solo scopo di portare il pubblico davanti alla tv. E saranno i numeri a farci capire come il “caso Bellavia” abbia influenzato o meno i dati di ascolto della serata del 3 ottobre 2022.

Visto che tanto abbiamo parlato di Grande Fratello Vip, spendiamo anche due parole sulla fiction di Rai 1 al suo esordio ieri. Sopravvissuti è un ottimo prodotto. Nulla di particolarmente originale è chiaro, nonostante ci si vanti spesso per la scrittura. Un po’ Lost, un po’ Manifest, un po’ storie realmente accadute, Sopravvissuti però ti incuriosisce, ti porta a fare delle domande, ti fa venire la voglia di scoprire cosa è successo e cosa succederà. Ed è vera una cosa che si faceva notare quando la fiction è stata presentata, c’è una cura maggiore nella narrazione del singolo personaggio. Il pubblico ha voglia di conoscere, di andare a fondo, di empatizzare o forse no. Vedremo dove si andrà a parare con le successive puntate, nella speranza che la trama non perda di mordente negli episodi successivi ma per il momento, Sopravvissuti è assolutamente promossa. Lo sarà anche dal punto di vista degli ascolti? Dopo i 4 milioni di Imma Tataranni 2, i 5 milioni di Mina Settembre 2, Rai 1 si aspetta un’altra serata da record.

Gli ascolti del 3 ottobre 2022: ecco i dati di ascolto della prima serata

In aggiornamento