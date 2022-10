Giovanni Ciacci eliminato da Grande Fratello VIP 7: l’assurda soluzione di Signorini sul caso Bellavia

Alfonso Signorini ha deciso di punire solo due concorrenti per il caso Bellavia: ecco com'è uscito Giovanni Ciacci

Nel corso della puntata del 3 ottobre 2022 di Grande Fratello VIP 7 è stato dato ampio spazio al caso Marco Bellavia; i fan del reality show di Canale Cinque sanno benissimo che l’ex conduttore di Bim Bum Bam è stato costretto a ritirarsi dal programma a causa delle continue vessazioni ricevute dagli altri concorrenti e questo non ha fatto altro che acuire la sua depressione, che dopo anni pare si sia fatta nuovamente viva nell’inconscio dell’uomo.

Dopo aver fatto una ramanzina generale a tutto il gruppo di “vipponi”, Alfonso Signorini ha inflitto il primo provvedimento disciplinare: squalificare Ginevra Lamborghini per aver detto che Marco Bellavia meritava di subire bullismo. Una affermazione reputata troppo grave dal Grande Fratello VIP in quanto il tema del bullismo è ancora “troppo vivo” nella nostra società. Ma c’è stato il tempo anche per un secondo assurdo provvedimento…

Giovanni Ciacci eliminato da Grande Fratello VIP 7 col televoto

La punizione per le angherie accadute sul povero Marco Bellavia è stata quella di punirne una per educarne cento. Ma Grande Fratello VIP ha voluto fare un po’ da scaricabarile della situazione e, pur di non punire in massa i tanti altri concorrenti complici e artefici delle malefatte, ha pensato di prendere quattro vipponi e di mettersi al televoto chiedendo al pubblico di essere giudice e giustiziere: chi volete salvare? E chi volete mandare a casa fra loro quattro? Queste sono state le domande poste al pubblico attraverso una votazione flash durata il tempo di una pubblicità.

Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi, Gegia e Patrizia Rossetti sono stati i quattro vip presi in causa per alcune uscite poco eleganti nei confronti di Marco Bellavia. Dopo le votazioni, il pubblico si è espresso per mandare via Giovanni Ciacci e con dei risultati particolarmente schiaccianti.

Solo il 3% dei voti ha chiesto di salvare l’ex stylist di Detto Fatto. Salve, invece, Patrizia Rossetti con l’80% delle preferenze, Elenoire Ferruzzi con il 13% e Gegia con il 4%, per il rotto della cuffia.

Visibilmente innervosito dalla notizia, Giovanni Ciacci ha rapidamente salutato gli altri “vipponi”, si è affrettato a raggiungere la sua camera da letto dove in solitudine si è preparato il suo borsone. Poi fuori dalla casa in gran velocità. In studio ha provato a mettere le mani avanti su quanto detto e fatto: “Non lo avevo capito” ha aggiunto, rinnovando le sue pubbliche scuse a Marco Bellavia. Le scuse verranno accettate?