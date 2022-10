Ginevra Lamborghini squalificata da Grande Fratello VIP 7: le motivazioni shock di Alfonso Signorini

Ecco per quale motivo Alfonso Signorini ha deciso di squalificare Ginevra Lamborghini dal reality

Dopo la grande agitazione sui social esplosa dopo il ritiro di Marco Bellavia, il Grande Fratello VIP è stato costretto a prendere dei seri provvedimenti sui concorrenti che sono stati fautori diretti o indiretti del crollo emotivo dell’ex conduttore di Bim Bum Bam con i loro mille gesti ed epiteti che gli sono stati rivolti nell’ultima settimana fino al giorno del suo addio definitivo.

Nella puntata del 3 ottobre 2022, Alfonso Signorini ha dovuto aprire la puntate con toni piuttosto funerei rispetto ai lustrini e alle musiche allegre con cui è solito aprire lo show. Sin dai primi minuti di diretta, il reality ha subito analizzato il “caso Bellavia” con un lungo riassunto di tutto quello che è accaduto all’uomo prima, durante e dopo la scorsa puntata di giovedì 29 settembre; puntata che a detta del conduttore è stato il momento chiave di tutto l’accaduto. Ma dopo il racconto, sono arrivati i fatti…

Grande Fratello VIP 7: Ginevra Lamborghini squalificata

Dopo aver fatto la giusta ramanzina a (quasi) tutti i concorrenti per i loro gesti malvagi nei confronti di Marco Bellavia, Alfonso Signorini ha dovuto iniziare ad infliggere le punizioni e i provvedimenti disciplinari annunciati. La prima ad esser colpita è stata Ginevra Lamborghini.

La giovane è stata ufficialmente squalificata a causa di una specifica frase annunciata forse con troppa leggerezza alle spalle di Marco Bellavia: “Si merita di essere bullizzato”. A questa uscita, pare che gli autori di Grande Fratello VIP non abbiano potuto fare buon viso.

Convocata nel confessionale, Ginevra Lamborghi ha parlato in privato con Alfonso Signorini: “Guarda, io ti giuro tu non sai la rabbia che mi fai in questo momento” – le ha detto il conduttore – “Sei una ragazza speciale però hai detto una cosa che è inconcepibile e fai bene a pentirti. Ma come si fa a ridere che uno merita di essere bullizzato? Ma non esiste! […] Tu hai associato un atteggiamento di Marco ad una piaga sociale, che oggi è molto viva. Mi capisci? Di bullismo c’è gente che si è ammazzata, si suicida, che è perseguitata, che crede di essere carnefice invece che vittima […] E di fronte a questo, devo dire che è inaccettabile. Capisco le tue scuse ma non bastano. […] Sei stata anche tu vittima di bullismo e quindi tutto questo non lo capisco. E questo che sto per fare lo devo fare perché hai fatto una scemenza: Ginevra, per tutte le cose di cui abbiamo parlato, il Grande Fratello ti dice che sei ufficialmente squalificata dal gioco. Lo dico con la morte del cuore ma consapevole che è la decisione più giusta”.