Il figlio di Bruno Arena racconta la telefonata della madre in piena notte

Quella terribile telefonata arrivata in piena notte e anche se il figlio di Bruno Arena era abituato ha capito subito cosa era successo

Gianluca, il figlio di Bruno Arena non riesce a trattenere il pianto, pensa all’egoismo nel volerlo avere ancora ma lui non c’è più. Cerca di essere più forte sua moglie: Rosy racconta del loro grande amore. Bruno le ha chiesto di diventare sua moglie dopo solo due settimane, l’hanno fatto dopo 11 mesi e sono sempre rimasti insieme. Accanto a loro a Verissimo c’è anche Max Cavallari, anche lui ricorda che era sposato con Bruno, sorridono tutti ma è la verità. Anche Max e Bruno dicevano sempre che erano sposati, anche se era un amore ovviamente diverso il loro. Nello studio di Verissimo ci sono tre persone, sono davvero una famiglia, Max è davvero parte del loro mondo e lo sarà sempre.

Il figlio di Bruno Arena a Verissimo

Gianluca racconta tutto il silenzio che ha sentito nella telefonata in piena notte, ha sentito tutto il coraggio che sua madre ha raccolto per dirgli che il papà non c’era più. La ringrazia commosso perché in questi anni gli ha permesso di vivere la sua vita, si è occupata lei di tutto. Bruno Arena ha regalato nove anni della sua vita alla sua famiglia, non è andato via quel terribile giorno del malore.

Silvia Toffanin ripete ancora una volta che la moglie di Bruno Arena è stata davvero la sua roccia, la sua spalla, ha fatto di tutto per lui, non solo le cure ma ha cercato di dargli la vita di sempre tra la gente.

“Noi ci siamo sempre detti che se fossimo stati insieme avremmo superato tutto ma se prima era lui la mia roccia dopo lo sono diventata io per lui” confida Rosy.

Gianluca, che vorrebbe seguire le orme del padre, ricorda che Bruno gli diceva che non era in grado, che aveva dei tempi comici che facevano schifo. Sa bene che non era vero ma le sue parole negative gli sono servite per fare sempre meglio. Si augurano entrambi che tutti possano continuare a pensare a Bruno con l’affetto di sempre.