Paolo Bonolis parla di Antonella Clerici: “Lei è sempre così”

Paolo Bonolis racconta chi è Antonella Clerici dopo un messaggio ricevuto a Verissimo

Ospite a Verissimo Paolo Bonolis, una delle sue rare interviste ma come sempre per lui c’è Antonella Clerici, c’è un suo messaggio. Tra i tanti colleghi legati a Paolo Bonolis appare sempre lei, il conduttore sembra rassegnato ma in realtà hanno un legame speciale, fatto di stima e affetto. “Lei è sempre così, è rilassante, è semplice, è sincera, è felice di quello che ha e non chiede di più… una bella persona…E poi è bravissima” in poche parole ha racchiuso chi è la conduttrice che ammira più di tutte. “Tu mi hai sempre definito una portatrice sana di buon umore e a me questa definizione piace tantissimo. Ti ricordi la sale di Sanremo 2005 quando sono scesa quel vestito rosa enorme che mi ha detto faceva molta provincia” il rosa e la provincia, cose che Antonella Clerici continua a portare in tv. E’ lei a raccontare di tutte le cose che hanno fatto insieme e di quanto si siano sempre divertiti insieme.

Paolo Bonolis a Verissimo

Si sentono poco, le occasioni per vedersi sono rare ma entrambi confidano il legame forte. “Sono felicissimo del presente e credo nel futuro ma credo che il passato non va rinnegato, si possono perdere varie cose ma qualunque passato ha qualcosa da offrire a un migliore futuro”. Bonolis non ha nostalgia del passato, gli appartiene ed è legato a ciò che è accaduto, cose belle e meno belle. Ci sono cose che vanno assolutamente conservate. Arriva anche il saluto del figlio Stefano che vive negli Stati Uniti.

Non può mancare una battuta di Paolo sulla moglie al GF Vip: “E’ molto brava e molto lucida ma più di tutto ha una peculiarità, che a casa volte ha creato grossi problemi ma spesso li ha risolti: non si tiene un sorcio in bocca e questo per quel genere di programma è assolutamente perfetto. Sonia è brillante e intelligente, cammina con serenità in quel territorio”.