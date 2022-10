Lorenzo Biagiarelli: “Non mi aspettavo le lacrime di Selvaggia”

Lorenzo Biagiarelli confida che è rimasto di sasso per le lacrime di Selvaggia Lucarelli ma che lui non ha potuto fare una cosa importante

Puntata del lunedì per E’ sempre mezzogiorno e come promesso si parla di Ballando con le Stelle perché Lorenzo Biagiarelli è tra i protagonisti dello show di Milly Carlucci. Sabato scorso la prima puntata di Ballando ma Antonella Clerici l’ha vista registrata il giorno successivo, era al concerto di Marco Mengoni. La domenica però ha seguito tutta la puntata, di certo l’esibizione di Lorenzo e la reazione di Selvaggia Lucarelli. “Intanto, come sei figo, proprio bello” commenta la Clerici guardando ancora una volta le immagini di Biagiarelli mentre danza con Anastasia Kuzmina. Lui annuisce ma ammette che i giudici non hanno apprezzato perché si è mosso senza sensualità: “Ma era un ballo molto difficile e Carolyn che l’ha riconosciuto mi ha detto 8”. Selvaggia Lucarelli gli ha dato 6 ma lui la giustifica, l’ha fatto perché se gli avesse dato un voto più alto tutti avrebbero detto che era troppo, che è avvantaggiato dal loro amore.

Lorenzo Biagiarelli diviso tra Ballando ed E’ sempre mezzogiorno

Persegani alza la padella invece della paletta e dà a Biagiarelli un bel 3. “Un po’ di gossip almeno il lunedì ci vuole… abbiamo notato che non eri proprio passionale con Anastasia perché forse avevi paura di Selvaggia?” chiede curiosa Antonella.

“No era un ballo molto difficile e uno o conta i passi o ci mette sensualità” nessun timore da parte di Lorenzo che come Antonella Clerici ammette di essere rimasto di sasso per le lacrime della sua fidanzata. “Non me lo aspettavo ma credo anche lei, è stato un bel momento, non potevo però andare da lei e abbracciarla altrimenti poi c’era il Codacons…”. Chissà se nelle prossime puntate la coppia dimenticherà il conflitto d’interesse.

Dal ballo al cibo il filo tra i due programmi è diretto e Lorenzo Biagiarelli svela cosa mangia prima e dopo l’esibizione. “Io mangio prima e dopo il ballo ma devo dire che prima di ballare ti danno la possibilità di scegliere tra 4 scatole e puoi tra polpette e altro e io ho scelto la versione light con il riso in bianco e dopo la serata un hamburger gigante…per fame dopo la tensione… Noi abbiamo un posto che ci aspetta, ogni anno tengono il telefono acceso quando sanno che inizia Ballando con le Stelle”.