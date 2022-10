Che bell’atmosfera a UnoMattina in famiglia: gelo polare in studio tra i conduttori

Cala il gelo nello studio di UnoMattina in famiglia nella puntata del 16 ottobre 2022: ecco che cosa è successo

UnoMattina in famiglia, un titolo che è tutto un programma vista l’aria che si respira nello studio di Rai 1 tra i conduttori. Che non ci sia un bel rapporto tra i tre protagonisti del mattino della domenica di Rai 1, lo si sapeva da tempo, più che altro sono Tiberio Timperi e Monica Setta a non sopportarsi e non fanno neppure nulla per nasconderlo. Ma mostrare in modo così evidente, che non si possono in nessun modo sopportare, è cosa ben diversa ed è successo anche alla fine della puntata di UnoMattina in famiglia in onda oggi, 16 ottobre 2022. E’ infatti diventato virale un video che mostra i tre conduttori, congedarsi dal pubblico, senza neppure degnarsi di una parola, anzi. Le frecciate tra i protagonisti di UnoMattina in famiglia, sono all’ordine del giorno, ed è successo anche oggi.

E’ gelo nello studio di UnoMattina in famiglia

Come si può vedere, nel video che circola in rete e che ci mostra Tiberio Timperi, Ingrid Muccitelli e Monica Setta, ai saluti finali nella puntata odierna del programma di Rai 1, le cose non sono affatto migliorate e se il programma si chiama in “famiglia” si può sicuramente dire che i conduttori, non hanno nessuna voglia di stare insieme. La Muccitelli e Timperi stavano quindi salutando il pubblico, quando la Setta ha preso la parola commentando: “Voi fate tutto da soli io dò l’appuntamento alla prossima settimana” . Poi voltandosi verso i suoi colleghi ha chiesto a che ora fosse l’appuntamento da dare al pubblico della rete ma nessuno dei due ha risposto. Gelo e poi una piccola ripresa, e via verso il gran finale con la Setta che ha subito lasciato lo studio, come si vede nei titoli di coda, mentre i suoi colleghi erano ancora al centro dell’inquadratura.

Qui il video