Sara Manfuso spiega perchè ha discusso con Signorini e cosa non ha potuto dire

Nella puntata di Verissimo in onda domenica, Sara Manfuso ha cercato di spiegare che cosa è successo con Signorini...

Non si è capito moltissimo di quello che Sara Manfuso ha voluto dire oggi a Verissimo, sulla sua scelta di lasciare la casa del Grande Fratello VIP 7 ma soprattutto sulla discussione che ha avuto con Signorini. Anche oggi probabilmente la Manfuso, ha perso una buona occasione per chiarire meglio la sua posizione. Perchè tutti, ci stiamo chiedendo ancora, come sia stato possibile che abbia tirato in ballo, mentre si parlava di altro, il famoso video in cui lei e Ciacci scherzano sulla “toccata”, cosa di cui abbiamo già parlato, e sulla quale è inutile tornare. La Manfuso non si era spiegata bene in diretta con Signorini e non lo ha fatto benissimo neppure questo pomeriggio, nel salotto di Verissimo.

Le parole di Sara Manfuso sullo scontro con Signorini

“Credo che sia stata un’occasione mancata. Mai avrei pensato di dire che Ciacci mi ha molestata. Ci tengo a dire che a volte il disagio interiore assume forme non sempre leggibili. Perché non l’ho detto in confessionale? Perché è una ferita aperta e non spesso riesco a gestirla. Io ad Alfonso volevo dire che dentro avevo delle voragini, ma non ho avuto tempo, mi ha cacciato prima” queste le parole di Sara Manfuso che ha spiegato così i motivi per i quali c’era stata la discussione in diretta con il conduttore del Grande Fratello VIP.

“Sui social mi hanno accusato di strumentalizzazione, ma io sono anni che mi impegno quotidianamente per sensibilizzare sul tema” ha detto la Manfuso. E in merito al motivo del suo ritiro spiega: “Io non sono uscita per risarcire Marco Bellavia, non sono stata fra le persone degne di penalità dalla produzione del Grande Fratello Vip. Mi sono ritirata per me stessa perché in quella casa mi sentivo a disagio. Io volevo uscire di lì guardarmi allo specchio e dire: hai fatto la cosa giusta. Prima del mondo della tv c’è il rapporto con se stessi”.