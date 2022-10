Grande Fratello VIP 7: Sara Manfuso accusa Alfonso Signorini, lui la caccia dallo studio

Sara Manfuso spiega perché ha lasciato il reality... e Alfonso Signorini non ci sta: la caccia dallo studio

Continuano il caos e le polemiche attorno a questa tragica edizione di Grande Fratello VIP 7. Dopo aver cercando di salvare il salvabile dopo il pesante caso di bullismo subito da Marco Bellavia, Alfonso Signorini si è visto piovere in testa un’altra pesante accusa. A lanciarla stavolta è stata Sara Mancuso: la opinionista televisiva che proprio nelle scorse ventiquattro ore ha deciso di abbandonare il reality show.

A proprio per questa ragione, il conduttore l’ha voluta in studio: farsi dire per quale motivo avesse deciso in maniera così perentoria di abbandonare il programma. E, per suo grande dispiacere, la donna ha effettivamente raccontato le sue ragioni scatenando una vera e propria lite in diretta tv…

Grande Fratello VIP 7, Sara Manfuso: “Uscita perché non tutelata”

Interrogata da Alfonso Signorini, Sara Manfuso ha spiegato le ragioni del suo abbandono: “Non è stato facile per me lasciare […] Ma non potevo pensare di concorrere ad un montepremi, dopo che su quella casa cadeva una accusa per me troppo pesante. Anche se hai sottolineato che io non ha avuto alcun ruolo attivo nei comportamenti di bullismo o vessazioni, ma mi sono sentita di non poterlo proprio più fare. Va contro i miei principi, piuttosto preferisco lasciare questa opportunità a qualcun altro“.

Nuovamente incalzata da Signorini sul perché non è rimasta nel reality, la donna ha aggiunto: “Non me la sono sentita di restare anche perché non mi sono sentita tutelata, te lo volevo dire guardandoti negli occhi. […] Ti ricordo la mia storia: io sono entrata al GF VIP per raccontare la mia storia in quanto vittima di violenza sessuale; e io son voluta entrare senza mettermi quell’etichetta. Volevo farmi conoscere per quella che sono. Ma poi c’è stato un episodio, importante, in cui ero in cucina con Giovanni Ciacci che mi ha toccato il c*lo e mi ha detto “Simuliamo una violenza sessuale?”. Io ho fatto una risata di imbarazzo, perché provavo vergogna e non se n’è accorto nessuno!“.

Con la voce rotta dall’emozione, aggiunge: “Nessuno mi ha chiamato in confessionale. Nessuno mi ha chiesto come stavo. E nessuno aveva capito che quella risata c’era il dolore, la vergogna e… L’UMILIAZIONE! CHIARO?” conclude urlando. E il pubblico in studio esplode in un applauso spontaneo.

Tremenda la risposta di Alfonso Signorini: “Ma se qualcuno mi tocca il c*lo e non mi va, io non gli sorrido ma gli do un ceffone. Perché hai sorriso? Se ti avesse dato davvero fastidio, dagli un calcio nel sedere!”. Pronta la reazione della Manfuso: “È bello far finta di ignorare le premesse! Ti ho raccontato una cosa ben diversa. E proprio perché le conosci, tu mi stai giudicando! Ma è come quando chi riceve molestie non va a denunciare subito? Dell’imbarazzo che ho provato non te ne sei reso conto?! Lì ho rivissuto la vergogna per un attimo…”.

Dopo essersi appellato ad una presunta “retorica” della ex concorrente, Signorini l’ha poco gentilmente invitata ad abbandonare lo studio: “Grazie per avermi preso per i fondelli! Adesso vai pure fuori da questo studio! Vai fuori e ora son contento che tu ci vada. Arrivederci cara Sara”. Un’altra brutta pagina di televisione trasmessa da Canale Cinque.