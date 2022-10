Ascolti TV: Mina Settembre affonda l’ultima di Scherzi a Parte, i dati Auditel del 17 ottobre 2022

L'ultima puntata di Scherzi a Parte nulla può fare contro Mina Settembre 2: le cifre parlano chiaro

L’agonia di Scherzi a Parte si è conclusa con l’ultima solenne “sconfitta” Auditel contro la fiction di Rai Uno Mina Settembre 2. Stando a quanto riportato i dati Auditel della prima serata di ieri 16 ottobre 2022, infatti, lo show di Canale Cinque condotto da Enrico Papi ha raggiungo una media spettatori davvero molto bassa: a seguire gli scherzi dello show Mediaset solo 1,8 milioni di telespettatori pari all’11,4% di share. Risultato davvero molto basso che non è salito nemmeno grazie all’ospitata a sorpresa di Barbara D’Urso, che è stata l’ultima vittima di questa edizione dello scherzo in diretta.

Ma se il biscione piange, in casa Rai Uno si festeggia all’ennesimo successo di Serena Rossi e della sua fiction Mina Settembre 2: con oltre 4,5 milioni di telespettatori e il 25.5% di share, lo show si attesta come il più visto della prima serata di ieri, 16 ottobre 2022. Sempre a proposito di prima serata, anche altre trasmissioni si sono distinte per ottimi o cattivi risultati…

Ascolti TV: gli ascolti del 17 ottobre 2022

Oltre ai due eterni sfidanti Canale Cinque e Rai Uno, a contendersi la restante fetta di pubblico sono stanti in molti. Primo fra tutti Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e il loro Che Tempo che Fa con la super-ospitata messa a segno dai Maneskin, la band dei record. Il talk di prima serata di Rai Tre ha registrato un ottimo 12.2% di share pari a 2,4 milioni di telespettatori. Cifre nettamente superiori a quelle di Enrico Papi, nella loro media.

Se la cavicchiano i due talk show di Rete Quattro e La7: Zona Bianca e Non è L’Arena si aggirano entrambi al 5% di share ma solo andando in onda fino a tarda notte. Nello specifico, il programma condotto da Giuseppe Brindisi ha registrato il 4.9% di share pari a 695 mila spettatori mentre Giletti ha registrato il 5.1% e 721 mila spettatori.

Chiudere la prima serata ad orari più umani, ha permesso ad Italia Uno di superare i due programmi appena citati. il colossal Jurassic World – Il Regno Distrutto ha registrato una media del 6.4% di share pari ad 1 milione di spettatori. Fra le proposte degne di una segnalazione c’è anche Il Contadino cerca Moglie: il nuovo episodio del reality dating condotto da Gabriele Corsi ha portato in prima serata sul canale NOVE il 2% di share; una cifra non facile da raggiungere vista la collocazione in palinsesto e la poca promozione.