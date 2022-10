Marta Flavi: tensioni dietro le quinte di Ballando con le Stelle?

Marta Flavi non si nasconde e attacca alcuni protagonisti di Ballando con le Stelle

Marta Flavi non apprezza, come tutti, gli 0 dati a Ballando con le Stelle ma non apprezza nemmeno quando vengono dati dei 10 o voti comunque alti a chi tutto sa fare tranne che ballare. Marta Flavi a Oggi è un altro giorno dice quello che altri non dicono. C’è chi si infastidisce in diretta dopo l’esibizione del sabato sera e chi non teme di rovinare il rapporto con i colleghi del dance show. Non ci sta a non allenarsi e a non danzare più, ha voglia di tornare in gara, sabato scorso è stata eliminata e spera nel ripescaggio. Non ci sta, non le sembra giusto che altri siano in testa senza meritarlo. “Io vorrei vedere vincere qualcuno che vale e non perché è simpatico, vorrei che vincesse una persona che sa ballare e ce ne sono parecchie. Il mio preferito è Garko”.

Costa sta succedendo quest’anno a Ballando?

“C’è gente cammina fantasticamente e poi dicono che balla, c’è gente che cammina con una certa disinvoltura” rincara la dose la Flavi e Serena Bortone intuisce che ovviamente il suo attacco col sorriso è contro Mughini.

Cosa sta succedendo quest’anno a Ballando con le Stelle lo spiega Simone Di Pasquale. “Quello che succede ogni anno, che tutti sentono la gara e vogliono andare avanti ma devono capire che è una gara di gradimento e non solo di ballo… A Mughini avrei dato un 5 perché in una prima fase bisogna distinguere tra le coppie ma dalla quarta puntata in poi sarà solo il ballo a parlare”.

Serena Bortone osserva la postura di Marta Flavi, il modo in cui si è seduta sulla poltrona di Oggi è un altro giorno. Simone Di Pasquale le dà della diva ma lei ride e spiega: “Ho due costole incrinate” ma farà di tutto per tornare a ballare.

Le tensioni non sono mancate, aveva già confessato di avere pianto dietro le quinte: “Ho avuto un giorno in cui sono stata proprio in crisi e siccome dietro i vetri ci sono le telecamere, a me veniva da piangere, ma non ho dato la soddisfazione di farmi vedere piangere. Mi sono tolta il microfono, sono uscita e ho pianto fuori. Simone è bravissimo ma gli è capitato un carciofo” ma di certo in gara c’è chi è peggio di lei.