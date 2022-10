Anche Bruno Vespa deluso dal TG1: “Vi preghiamo di non sforare”

E' durissimo l'attacco di Bruno Vespa al TG1: ecco che cosa ha detto in diretta

Tempo parecchio duri per Monica Maggioni che da un lato ha rinnovato completamente, in un modo moderno e impeccabile il suo Tg1, ma dall’altro, ha provocato diversi malumori in Rai. Non ultimo tutto il caos con Fiorello, che avrebbe dovuto andare in onda con il suo show al mattino, dopo la rassegna stampa. Ma le cose per la Maggioni, che probabilmente molto presto lascerà il suo ruolo, si complicano dopo l’uscita di Bruno Vespa, che non sta molto gradendo quello che accade nella seconda serata della rete. E ieri sera, nel corso della puntata di Porta a Porta, Bruno Vespa non ha fatto nulla per nascondere il suo malumore, anzi… Bruno Vespa durante la puntata di Porta a Porta in diretta il 20 ottobre 2022, ha manifestato tutto il suo disappunto: “Adesso c’è il Tg1. Io amo il Tg1 e annuncerò sempre il Tg1. Qualche conduttore non ci ama e quindi finito il Tg1 dicono ‘ci vediamo domani mattina’, come se dopo la serata fosse finita“. Un tono parecchio sarcastico quello che il giornalista ha usato ma che era a quanto pare il solo da poter utilizzare in questa circostanza.

L’amaro appello di Bruno Vespa ai colleghi del TG1

E’ successo tutto ieri sera, quando Bruno Vespa, come di consueto, ha interrotto il programma per dare la linea all’edizione di mezzanotte del TG1. Poi il conduttore di Porta a Porta, ha anche rimproverato il Tg1 di prendersi anche troppo spazio e riconsegnare la linea a Porta a Porta con eccessivo ritardo. E per servire a tutti la polemica su un vassoio d’argento ha concluso: “Preghiamo anche il Tg1 di stare nei limiti che sono stati concordati di tempo, senza sforamenti che sono quotidiani ormai“.

Dopo le parole di Bruno Vespa non è arrivato nessun commento ufficiale da parte di Monica Maggioni. Possiamo però aspettarci di tutto, vedremo.