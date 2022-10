Elisa Isoardi gioca d’anticipo: Vorrei dirti che cambia orario, la nuova programmazione

Si prova a cambiare l'ordine dei programmi in onda alla domenica: cambia tutto per Vorrei dirti che

Non stanno brillando gli ascolti di Vorrei dirti che, un programma che non offre, va detto, nulla di nuovo al telespettatore. Per il suo ritorno in Rai, Elisa Isoardi avrebbe potuto stupire maggiormente e invece il suo Vorrei dirti che è un mix tra C’è posta per te e La prova del cuoco che non funziona benissimo. Se poi lo piazzi alle 15 di domenica contro Domenica IN e Amici, il gioco è fatto. Ma da domani, si cambia e si prova a recuperare qualche spettatore strada facendo. Dal 23 ottobre infatti, come confermato anche da Elisa Isoardi nella puntata de La vita in diretta di ieri, Vorrei dirti che andrà in onda alle 14 e non più alle 15. La conduttrice quindi, gioca d’anticipo.

Rai 2 ha fatto una serie di investimenti importanti, affidandosi a volti molto amati e a professionisti del piccolo schermo ma i risultati stentano ad arrivare e anche da Vorrei dirti che, ci si aspettava decisamente di più. Non siamo ai livelli flop di Diaco o di Mia Ceran, ma poco manca.

Come cambia la programmazione di Rai 2 alla domenica pomeriggio

Da domenica 23 ottobre, l’emotainment on the road, condotto da Elisa Isoardi, inizierà alle 14. Rai 2 prova con questa mossa a cambiare qualcosa, per capire se funzionerà, dovremo aspettare poi i dati auditel domani mattina, che riveleranno i dettagli. A seguire la replica – con contenuti inediti – de Il Provinciale. Il programma di Federico Quaranta, che aveva ottenuto risultati superiori a Vorrei Dirti Che (3,6% l’ultima su Rai2, 18.5% l’ultima su Rai1) e andrà in onda in prima visione il sabato sulla rete ammiraglia, si sposta dunque alle 15.

Questa mossa servirà alla rete per scollarsi da quel 2 % che fa parecchio male? Un 2 % che va detto, è pienamente in linea con i dati di Diaco, che purtroppo, continua ad affossare la rete nella fascia che va dalle 15,15 alle 17,00. E non è andata meglio questa settimana con Mia Ceran. Il programma Nei tuoi panni è sceso anche sotto il 2 %. Purtroppo servirebbero interventi di ben altro livello per cambiare le sorti della rete che nel pomeriggio, crolla a picco.

Dopo Il provinciale, andrà in onda Domenica Dribbling, la cui prima parte, affidata a Tommaso Mecarozzi e Simona Rolandi, è partita malissimo (1.3%).