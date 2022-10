Che c’è di nuovo parte stasera su Rai 2: gli ospiti di Ilaria d’Amico

Da stasera su Rai 2 andrà in onda il programma Che c'è di nuovo: ecco tutti gli ospiti del 26 ottobre 2022

Nella nuova Rai 2 a caccia di una sua identità, c’è spazio anche per un volto nuovo e per un altro nuovo programma. Da questa sera in prima serata farà il suo debutto Ilaria d’Amico. La conduttrice sarà al timone del programma Che c’è di nuovo durante il quale, con una serie di talk e reportage, si affronteranno temi di attualità. Un nuovo format, per la rete quindi, in una stagione che non sta brillando per ascolti. Quasi tutte le nuove proposte di Rai 2 non hanno trovato il benestare del pubblico: pensiamo a BellaMa’, pensiamo a Una scatola al giorno oppure al programma di Mia Ceran Nei tuoi panni. Le cose non vanno meglio a Elisa Isoardi che con il suo Vorrei dirti che non convince. Per Ilaria d’Amici, c’è speranza? Difficile a dirsi, lo scopriremo domani con i dati di ascolto e nelle prossime settimane, quando il pubblico deciderà se vale la pena sintonizzarsi su Rai 2 in prima serata per seguire Che c’è di nuovo oppure no!

Intanto, per i più curiosi, ecco le anticipazioni della prima puntata in onda oggi, 27 ottobre 2022.

Che c’è di nuovo al debutto su Rai 2: le anticipazioni della prima puntata

“Che c’è di Nuovo”, il programma condotto da Ilaria D’Amico e ideato da Alessandro Sortino debutta oggi, 27 ottobre, con la prima puntata. Al centro della prima puntata la guerra, con un reportage esclusivo dalla Russia, e il primo governo guidato da una donna, Giorgia Meloni.

Ospiti della serata: Ferruccio de Bortoli, Maurizio Landini, Guido Maria Brera e Kim Rossi Stuart. Ma non solo: compagni di viaggio di Ilaria D’Amico saranno Valentina Petrini, Gerardo Greco, Stefano Zurlo e Francesco Giubilei.

L’appuntamento con la prima puntata di Che c’è di nuovo è per questa sera su Rai 2, come sempre alle 21,30 dopo il TgPost.