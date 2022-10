Silvia Toffanin saluta la mamma in cielo: “Oggi sono due anni”

Due anni fa Silvia Toffanin era a Verissimo, aveva appena saputo della morte della mamma, oggi il suo saluto verso il cielo

In studio a Verissimo c’è Cristina Quaranta, Silvia Toffanin le chiede della sua mamma, le chiede come sta perché lo scorso dicembre ha avuto un infarto e ha riportato dei problemi. La sua ospite ricorda il dolore e la forza della conduttrice quando andò in onda nonostante avesse appena saputo della morte di sua madre. Silvia Toffanin si emoziona ma non solo per il ricordo di Cristina Quaranta: “Oggi sono poi due anni quindi mando un bacio alla mia mamma anche io” dolcissima Silvia manda un bacio al cielo, ha gli occhi pieni di lacrime ma le trattiene sorridendo. Sono emozioni che il pubblico di Verissimo non dimentica, così come la forza che la conduttrice ha avuto quel giorno.

Silvia Toffanin, la morte della madre farà sempre male

Non parla volentieri della sua vita privata ma in un’intervista a Il Fatto Quotidiano raccontò che mamma Gemma, che aveva poco più di 60 anni, aveva scoperto di avere un tumore al pancreas. Era febbraio del 2020, iniziò la chemioterapia e sembrava stare meglio ma a fine settembre i medici dissero che aveva poche settimane di vita.

Era in macchina Silvia Toffanin quando ebbe la notizia che la mamma era morta. Stava andando a registrare Verissimo. “Sotto shock ho annullato tutto e sono tornata indietro” ma Pier Silvio l’aiutò a riflettere: “Dicendomi che forse a mia mamma avrebbe fatto piacere che andassi in onda. Ero titubante, ma poi ci ho pensato. Lui ha una sensibilità spiccata e sa guardare oltre. Alla fine ho trovato la forza per andare in onda. L’ho fatto per lei che non si perdeva una puntata ed era orgogliosa di me. L’ho fatto per lei ma la forza me l’ha data lui”.

Le manca sua madre, non si abituerà mai alla sua assenza, le resta purtroppo la paura delle malattie, della morte delle persone che ama ma oggi a Verissimo ha dimostrato ancora una volta la sua forza.