Barbara d’Urso non parla di Memo Remigi ma Pomeriggio 5 si, da una settimana ormai

Perchè Barbara d'Urso dice sempre che di Memo Remigi non vuole mai parlare? Il passato e le versioni dei fatti della loro storia sono diverse...

“Sapete che io non parlo di Memo Remigi lascio quindi a voi i commenti su questa vicenda” è la frase che da una settimana, Barbara d’Urso pronuncia ogni volta che si apre la seconda parte di Pomeriggio 5 dedicata al caso. Già perchè lei di Memo Remigi non ne parla, ma ogni giorno, da una settimana a questa parte, quando c’è lo spazio dedicato al gossip, a Pomeriggio 5 si discute di quello che Memo Remigi ha fatto. E se la Rai ha scelto di non commentare in nessun modo l’accaduto, andando oltre, Canale 5 sta cavalcando l’onda da una settimana. La cosa bizzarra è appunto l’atteggiamento della conduttrice che lascia che a parlare siano i suoi ospiti. Qualcuno lo difende, come ad esempio Amedeo Goria che chiede a Jessica Morlacchi di perdonare quel gesto e di andare avanti, altri si schierano senza dubbi dalla sua parte, come Enrica Bonaccorti o Caterina Collovati. E poi c’è invece chi ribadisce, anche dallo studio di Pomeriggio 5, che Memo Remigi ha commesso un grave errore e che la Rai ha fatto benissimo a prendere la decisione che ha preso. E poi c’è Barbara d’Urso, che si gode lo spettacolo.

Perchè Barbara d’urso non parla di Memo Remigi?

Il pubblico si chiede comunque per quale motivo, Barbara d’Urso, metta sempre una specifica prima di iniziare questi spazi dedicati al cantante. Tutto è legato ad alcune dichiarazioni che Memo Remigi ha fatto in passato. Aveva raccontato che negli anni 70 c’era stata una relazione tra lui e Barbara d’Urso. All’epoca sua moglie lo cacciò di casa, dopo aver scoperto tutto. In una intervista al settimanale DiPiù, Memo Remigi aveva raccontato: “con lei mi sentivo un po’ un papà che cercava di proteggere una giovane fanciulla bella e inesperta. Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983“. Remigi parla di un amore durato 4 anni ma forse Barbara d’Urso ha un’altra visione di quello che accade, tanto che negli anni, ha fatto capire che erano tutte cose romanzate, quelle che Memo aveva raccontato.

La versione di Barbara d’urso su questa relazione

E infatti, qualche tempo fa la d’Urso fece delle precisazioni: “Stiamo parlando di più di 40 anni fa. La cosa che non mi piace è che ha detto di aver tradito sua moglie con me. Devo precisare questo perché io nella mia vita, e ho educato in questo modo anche i miei figli, non ho mai avuto una relazione né di un minuto, né di un’ora, né di un giorno, né di quattro anni con un uomo che avesse una moglie che lo aspettava a casa”. E infatti la storia con Memo Remigi è esistita, questo Barbara non lo ha mai negato ( del resto ci sono tanti servizi fotografici che lo confermano). Memo però in quel momento era già separato da sua moglie, che tra l’altro, secondo quanto ha raccontato la d’Urso, aveva anche un compagno. Inoltre la conduttrice di Pomeriggio 5 aveva anche precisato che in quel momento storico, viveva in un piccolo appartamento che pagava con i suoi soldini e fu Memo Remigi, ad andare a vivere da lei.