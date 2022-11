Enrica Bonaccorti, il padre di sua figlia è stato sempre assente

Enrica Bonaccorti racconta del padre di sua figlia: non c'è mai stato, nemmeno per un attimo

Enrica Bonaccorti ospite a Verissimo nella puntata del 5 novembre 2022 ha risposto con le sue emozione e la sincerità di sempre alle domande di Silvia Toffanin, anche a quelle che potrebbero farle ancora male. Enrica Bonaccorti ha nella sua vita l’amore più grande, sua figlia Veridiana ma un compagno che non c’è mai stato, un padre che non ha mai cresciuto sua figlia. Il padre di Veridiana è andato via quando la piccola aveva 11 mesi e non c’è mai stato. Non ha mai avuto rapporti con la bambina, non c’è mai stata nemmeno una telefonata, per nessun compleanno. La Bonaccorti ha invece apprezzato molto che quando è morto e sua figlia l’ha saputo è andata al funerale; lei invece no: “Nel momento in cui è uscito da casa di mamma dandomi una spinta… avevo la bambina in braccio…” in quel momento è uscito per sempre dalla sua vita. “Per me quella uscita era un sipario eterno… così come è stato… Mia figlia porta il mio cognome, l’ha voluto lei perché non ha mai avuto rapporti non solo con il padre ma anche con la sua famiglia”.

Enrica Bonaccorti ha cresciuto da sola sua figlia Veridiana

L’ha cresciuto con l’aiuto di sua madre perché è a casa sua che sono andate a vivere quando Enrica era incinta ed aveva appena scoperto che la casa del compagno non era sua e che presto li avrebbero buttati fuori. E’ un uomo che ha cancellato dalla sua vita ma era il padre di sua figlia, forse c’è anche in questo un rimpianto, per non avere capito il dolore della sua bambina.

Una lettera di Veridiana: “Mi viene da dirti solo una parola, grazie, da quando mi hai dato la vita continua a darmela ogni giorno, sei tu la mia sicurezza. Se penso alla forza delle donne penso alla tua e a quella di nonna…”.

Non hanno sempre vissuto insieme ma da 20 anni sono nella stessa casa: “E’ tutto amore quello che c’è tra noi mamma, anche quando litighiamo” e per la Bonaccorti non c’è tesoro più grande, nemmeno l’amore per il nipote 18enne. Un legame speciale tra madre e figlia, tra due donne così simili.