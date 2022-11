Katherine Lang, aveva solo 13 anni quando il padre è morto

Katherine Lang, il dolore per la morte del padre, lei aveva solo 13 anni

Katherine Kelly Lang, l’ammiratissima Brooke Logan di Beautiful, tra gli ospiti del 5 novembre 2022 di Verissimo. Tra i tanti ricordi anche il dolore per la morte del padre. Katherine Lang aveva solo 13 anni quando suo padre è morto. Portato via dal cancro in soli due mesi, una diagnosi terribile, così difficile da accettare così come la malattia da vivere in quelle ultime settimane. “All’inizio sembrava ancora molto in salute, muscoloso, in forma ma poi è diventato molto esile, ha perso i capelli ed è morto in due mesi” sono ricordi che fanno male, dopo tanti anni Katherine ha sempre gli occhi lucidi quando pensa a lui. C’è un legame che non spezzerà mai e non vuole farlo perché Katherine Lang lavora con una comunità di supporto per aiutare i malati e le famiglie che hanno persone una persona cara per colpa del cancro: “Perché è molto duro dovere accettare una diagnosi di cancro”.

Katherine Lang a Verissimo

Era piccola quando è mancato: “Un’età complessa per perdere il padre perché è una fase che non sei più bambina e ti stai trasformando in una donna ed è stato difficile. Triste perché è morto per il cancro… Non hanno potuto fare niente per lui”.

“Ho questa immagine nella mia mente, lui adorava fare campeggio con noi e ci andavamo a cavallo, noi eravamo piccoli, davvero piccoli, ci portava nella natura selvaggia, ci portava isolati per giorni. Ci insegnava a pescare ma solo con una canna e un filo e ci insegnava a cucinare, ad eviscerare il pesce…”. Ha nella sua mente immagini di un uomo molto mascolino, così lo racconta e ricorda che era un grande personaggio, sottolinea che era “molto padre di famiglia e molto religioso“. Non ha vissuto molto con lui ma sono stati anni bellissimi: “Ho fantastici ricordi di tutta la mia infanzia con lui”.