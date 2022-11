La verità di Alessandra Celentano sulla lite con Maria de Filippi: cosa accadde

Nello studio di Belve Alessandra Celentano parla del litigio con Maria de Filippi

Passano le edizioni di Amici, passano i coach, gli insegnanti, ma Alessandra Celentano resta. E se ci chiedessero davvero quale sia uno dei punti di forza del talent di Maria de Filippi non avremmo dubbi nel dire che è proprio Alessandra Celentano. Sempre presente per i ragazzi, sempre sul pezzo, a volte troppo cattiva ma un cuore di panna. Burbera al punto giusto, severa ma anche comprensiva quando c’è bisogno. Ieri la Celentano è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve, il programma di rai 2 in seconda serata. E la conduttrice ha chiesto alla maestra di Amici, di quella volta in cui lei e Maria ebbero una accesa discussione.

La Fagnani ha ricordato: “Una volta durante una puntata di Amici, addirittura Maria De Filippi è esplosa contro di lei. Le disse ‘non capisco cosa ci fai qui ad Amici, perché non dirigi la Scala?“.

E ancora: “ Umanamente non sai rapportarti con i ragazzi. Sei proprio scema, se non ti volessi così bene ti caccerei a calci nel didietro. E guarda che non scherzo’. C’è rimasta male di questa cosa e se l’aspettava?”.

Quella volta in cui Maria e Alessandra Celentano litigarono

Ovviamente la maestra Celentano da brava Belva quale è non si è tirata indietro e ha risposto alla domanda spiegando che alla direzione della Scala c’era già stata e non aveva bisogno di tornarci! E ha spiegato anche i motivi per i quali aveva deciso di lasciare quel mondo: ” Non ci sono rimasta perché il mio ex marito mi chiese di venire a vivere a Roma. Quindi hanno coinciso delle cose insieme. Mi è dispiaciuto, altrimenti non avrei mai lasciato il teatro. “

E poi la risposta alle parole di Maria de Filippi: “Se ci sono rimasta male per Maria De Filippi? Ovvio che sì. Come ci siamo chiarite dopo? A dire il vero non ci siamo parlate per un po’ in quel periodo e alla fine certo che ci siamo chiarite. Chi ha chiesto scusa delle due? No, ci siamo chiarite e basta. Però se c’è bisogno io so anche chiedere scusa. Se ho chiesto scusa a qualche allievo? Ma scherza lei, assolutamente non esiste, non è mai successo.“

Da oltre 20 anni Alessandra Celentano è una delle colonne del programma di Canale 5 e a Belve prova a spiegare il segreto del suo successo: “Perché sono vera, me stessa. Non sto lì a pensare troppo. Io non interpreto il ruolo della cattiva, sono dura, esigente, tosta. Io ormai sono un evergreen, mi chiamano la vecchia ormai. “ E poi la perla: “La strega interessa sempre di più rispetto alla fatina. Fino a che sarò felice di fare Amici lo farò, sto benissimo e quando arriverà il momento di andare sarà giusto così”.