Alessandra Celentano a Belve: casta da 13 anni spiega il motivo della scelta

Stasera Alessandra Celentano sarà ospite a Belve pronta a svelare perché è casta da 13 anni e della lite con Maria De Filippi

Casta da 13 anni e nessuno lo sapeva, Alessandra Celentano lo svela per la prima volta stasera a Belve. 55 anni e una confessione che Francesca Fagnani crede aprirà a una serie di proposte verso l’insegnante di danza di Amici. In seconda serata 8 novembre 2022 Alessandra Celentano ammette che è un po’ difficile per lei scegliere il compagno giusto, che non si accontenta. Tutto come nel talent show di Maria De Filippi, la prof di danza è esigente in ogni contesto, anche nel privato. A Francesca Fagnani nello studio di Belve la prof Celentano ha ammesso: “Sono casta da 13 anni”. Facendo due conti veloci era davvero giovanissima 13 anni fa.

Alessandra Celentano single da tanti anni

“Sono sempre stata un po’ difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile” ammette. La Fagnani fatica a crederci, chiede conferma: “Mai avuto uno da più di 13 anni?”. Un lunghissimo periodo ma è così, non ha mai avuto un uomo, questo è il vero gossip, non lo sa nessuno. La conduttrice ne è certa, adesso per lei arriveranno tante proposte.

La confessione che il suo matrimonio con Angelo Trementozzi è finito perché non arrivavano figli. Ha provato con le inseminazioni ma non è andata bene: “A un certo punto mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere”.

E’ l’intervista delle rivelazioni e si scopre della lite con Maria De Filippi. Non si sono parlate per un po’ e non è chiaro chi sia stata tra le due a fare il primo passo verso la pace. Per scoprire un po’ di più l’appuntamento è con Belve stasera in seconda serata su Rai 2.