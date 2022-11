Ida e Riccardo molto presto, finalmente, sarà tutto finito. O forse

Dopo 5 lunghi anni forse questa è la volta buona: Ida e Riccardo lasceranno Uomini e Donne per sempre?

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci salveranno la vita. E le anticipazioni di Uomini e Donne ci hanno svelato che la passata settimana, Ida Platano ha lasciato lo studio del programma di Canale 5, finalmente! Ebbene si, dopo 5 anni a ripetere le stesse cose, finalmente la sua strada e quella di Riccardo Guarnieri si sono divise visto he la parrucchiera ha deciso di uscire con Alessandro. E a giudicare da quello che in questi giorni ha mostrato sui social, Ida è felice con il suo Alessandra e si divide tra Brescia, Napoli e Salerno. Finalmente ha trovato l’amore, e noi finalmente, ci siamo “liberati” metaforicamente parlando è chiaro, di una coppia che non riuscivamo più a comprendere da anni. Perchè vi sembra normale che nella puntata di oggi, 11 novembre 2022, ripetiamo insieme, 2022, ancora si parlasse di cose accadute un’era fa? Prima della pandemia, prima del covid, prima che i capelli diventassero bianchi? Basta non se ne può più. Riccardo e Ida, hanno i loro pregi ma soprattutto i loro difetti, quelli che hanno saputo mostrare molto bene in questi anni di storia televisiva. Una storia di cui parlano entrambi come quella della loro vita, che senza contare gli incontri televisivi, sarà durata si e no tre mesi. Di questo parliamo di una coppia che fuori, senza telecamere, ha passato insieme neppure un anno intero della sua vita. E oggi, 5 anni dopo, siamo ancora qui a cercare di capire se Riccardo vuole scrivere su un foglio di essere innamorato di Ida. Non lo fa perchè sa di non essere ricambiati. Ma siamo davvero seri? Mentre succedeva tutto questo, il buon Alessandro, da spettatore, restava a guardare.

Ida e Riccardo: finalmente è finita, sarà per sempre?

Ora sia chiaro, abbiamo tirato un sospiro di sollievo perchè forse per un mese, faremo a meno dei loro drammi, forse, fino a Natale ce la caveremo senza gli #idardi. Ma non siamo certi che Alessandro e Ida mangeranno insieme il panettone e il pandoro, per cui, se tanto mi dà tanto, non escludiamo che il 2023 porti non liete novelle. Ma noi ci confidiamo nell’amore, nel fatto che Ida e Alessandro siano una coppia felice, nel fatto che Riccardo tra un addominale e l’altro in palestra si innamori della sua personal trainer! Vedremo. Come si suol dire, la speranza è l’ultima a morire e noi auguriamo mille anni di serenità a Ida e ad Alessandro, perchè la lor felicità è anche la nostra.