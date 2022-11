Michela a Uomini e Donne lascia tutti senza parole: ha 80 anni ma in pochi ci credono

Ha sconvolto tutti la rivelazione di Michela a Uomini e Donne: si stenta a credere che possa avere davvero l'età dichiarata...

Nella puntata di Uomini e Donne in onda l’11 novembre 2022, il pubblico è rimasto particolarmente colpito da una delle dame arrivate in studio per conoscere Alessandro. Il simpatico signore salentino che ormai da due anni cerca una signora, per passare del tempo con lui, è molto amato dal pubblico. Ha 91 anni ma lo spirito di un ragazzino. E visto che le cose tra lui e Pinuccia non sono andate nel migliore dei modi, cerca ancora una donna! Ieri sono arrivate due nuove signore per Alessandro, tra queste anche la signora Michela. Prima che iniziasse a parlare qualcuno ha cominciato a mormorare, pensando che Michela fosse solo lì per farsi vedere. Il motivo? Si pensava ci fosse una notevole differenza di età tra Michela e Alessandro. Già perchè tutti credevano che Michela non avesse più di 60 anni e non si capiva come mai, avrebbe voluto uscire con Alessandro, che di anni ne ha molti di più. Il mistero però è stato rivelato subito, quando Michela si è presentata e ha detto di avere 80 anni. Le parole di Michela hanno lasciato tutti di stucco, nessuno riusciva a credere che realmente Michela potesse avere quell’età. La signora oltre a essere bellissima, ha una pelle del viso incredibile. E ha anche raccontato, nello studio di Uomini e Donne, quale sono i suoi segreti per tenersi sempre così giovane, fuori e dentro!

Michela svela i suoi segreti: come si fa a essere così in forma a 80 anni

Michela ha cercato di rispondere alle tante domande di chi era davvero incuriosito dal suo elisir di giovinezza, e dai segreti per arrivare così a 80 anni. Michela quindi, alla sua prima apparizione nello studio di Uomini e Donne ha raccontato: “Ho tanti parenti ultracentenari, abbiamo un dna particolare. Siamo tutti così in famiglia. Infatti, i medici ci studiano. E non ho mai preso una medicina in vita mia. “

E ancora: “Non bevo il caffè. Bevo il the o il caffè d’orzo. Mangio tutto, anche il cioccolato e i pasticcini. Faccio anche palestra”, ha aggiunto la donna. A proposito delle sue precedenti relazioni, Michela ha raccontato: “Sono divorziata e ho avuto una relazione durata 33 anni. Recentemente, questa persona è scomparsa. Sono venuta a conoscerti perché sei una persona che mi piace molto. Sei corretto, educato, non gridi mai. Sei un vero signore” rivolgendosi ad Alessandro, che ha deciso poi di iniziare una conoscenza con la signora.