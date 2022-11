Lorenzo Biagiarelli difeso da Antonella Clerici: “Balli benissimo, chi dice il contrario è prevenuto”

Antonella Clerici difende Lorenzo Biagiarelli, per lei balla benissimo e non riceve voti adeguati a Ballando con le Stelle

Come ogni lunedì E’ sempre mezzogiorno dedica uno spazio a Ballando con le Stelle, anzi all’esibizione di sabato scorso di Lorenzo Biagiarelli. Antonella Clerici non ha mai nascosto che lei e il suo gruppo tifano tutti per Biagiarelli; sarebbe strano il contrario. La conduttrice scatta con una difesa in cui crede fino in fondo, totalmente d’accordo con Selvaggia Lucarelli. “Parliamo un attimo del tango sulla canzone Amami di Gianna Nannini dove tu hai iniziato a cantare… e a parte che eri proprio bello” Antonella Clerici mostra le immagini ed è entusiasta del percorso di Lorenzo a Ballando. “Tu hai ballato benissimo e chi dice il contrario è prevenuto perché ci sono delle cose oggettive, poi è chiaro che c’è qualche difetto ma per uno che non ha mai ballato in vita sua, che va a fare Ballando e che alla sesta puntata balla così secondo me tu sei tra i più bravi del programma”.

Lorenzo Biagiarelli e i voti a Ballando con le Stelle

Lorenzo Biagiarelli è contentissimo di come ha ballato, scorrono le immagini e si notano i difetti, li conosce lui, li sottolinea Antonella Clerici che gli avrebbe però dato volti più alti: “I voti sono stati abbastanza… potevano essere molto di più” ma Biagiarelli ha avuto tre 8 e due 7.

“Poi una cosa che mi è piaciuta tanto quando hai detto che tante volte dire che si è una persona felice, normale, con un’infanzia felice anche con dei genitori separati sembra quasi un difetto, quasi non fa spettacolo come se per farlo bisogna avere delle problematiche. Questo non è giusto perché poi la vita è lunga e i problemi arrivano. Ma perché uno non deve dire che è felice?” si chiede la Clerici.

“Mi è dispiaciuto percepire che non potevo raccontare una storia normale, una felicità semplice” è il commento di Lorenzo che però dopo il suo racconto a Ballando ha ricevuto grandi consensi. “Ti fa amare dal pubblico ed è quello che conta di più. E vedi di arrivare in finale perché noi siamo lì” ha chiuso Antonella Clerici passando al voto di oggi di Daniele Persegani: 7.