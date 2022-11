Ascolti tv, Zelig batte Esterno Notte: la serie rai chiude calando

Nella gara agli ascolti tv del 17 novembre 2022 vince Canale 5 con la nuova puntata di Zelig

Inedita sfida al giovedì sera tra la fiction di Rai 1 alla sua terza puntata, Esterno notte e Zelig, in onda nella classica collocazione del Grande Fratello VIP. Vince Canale 5 nella gara agli ascolti tv del 17 novembre 2022. Complice anche la durata maggiore, il programma con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio supera Rai 1 di 5 punti di share circa e porta a casa il titolo di più visto della serata.

Ultima puntata di Esterno notte, forse anche la più “semplice” da seguire dal punto di vista della narrazione, visto che nel terzo episodio, la vicenda de sequestro Moro veniva raccontata dal punto di vista di sua moglie Eleonora. Una terza puntata che conferma però il calo degli ascolti. Probabilmente, come abbiamo già detto, la Rai si aspettava comunque questo genere di ascolto da una serie non proprio alla portata di tutti, una serie che non si rivolgeva a tutto il pubblico, questo è evidente. Non tanto per la storia raccontata, una pagina della storia del nostro paese, ma per come la si racconta.

Gli ascolti del 17 novembre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Esterno Notte ha conquistato 2.733.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale5 Zelig ha incollato davanti al video 2.627.000 spettatori con uno share del 19.8%. Una manciata in meno di spettatori per Canale 5 ma grazie alla durata, Zeling con lo share, vince la serata. Su Italia1 Stolen ha raccolto 1.116.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Amore Criminale è seguito da 1.070.000 spettatori con il 5.9% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 978.000 spettatori (6.9%). Su La7 Piazzapulita riparte da 848.000 spettatori pari al 6%.

Su Rai2 le ATP Finals 2022 arrivano a 411.000 spettatori (2.4%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 424.000 spettatori (2.5%). Sul Nove La dura verità è visto da 306.000 spettatori (1.7%). Male anche al giovedì sera Rai 2 con il tennis.