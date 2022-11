Ascolti della domenica: bene i mondiali ma che boom per Amici 22 e Verissimo

Ottimo esordio per i mondiali su Rai 1 ma Canale 5 non resta indietro e vola con Amici 22 e Verissimo: ecco i dati

L’inverno è arrivato. Più che le temperature ce lo fanno capire gli ascolti del pomeriggio. Dopo un mese di ottobre dal sapore estivo e dopo le prime settimane di novembre con il caldo primaverile, ecco che finalmente, il freddo è arrivato anche in Italia. E gli ascolti del pomeriggio della domenica ne sono una dimostrazione: cresce il pubblico davanti alla tv, cresce la voglia di seguire i programmi in onda al pomeriggio. Nella giornata del 20 novembre 2022 si può notare una crescita di tutti i programmi. Cresce Domenica In, che sfiora i 3 milioni di spettatori nella prima parte. E poi volano Amici e Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin, ha conquistato la fetta di pubblico non interessato ai mondiali che non ha seguito la partita tra Ecuador d Qatar. Non solo. Ieri Silvia Toffanin, senza tanti strombazzamenti, ha regalato una super esclusiva al suo pubblico. Senza dubbio, la notizia più letta ieri dopo quelle dedicate al mondiale, è stata quella della scelta di Suor Cristina. Non più suora ma solo Cristina. Nella puntata di Verissimo di ieri, l’ex suora, ha raccontato della sua scelta di rinunciare ai voti.

Gli ascolti della domenica pomeriggio: ecco i dati auditel del 20 novembre 2022

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 2.900.000 spettatori con il 20.5% nella prima parte e 2.750.000 spettatori con il 20% nella seconda parte (presentazione a 2.721.000 e il 18.1%). A seguire la Cerimonia d’Apertura dei Mondiali di Qatar 2022, dalle 15:37 alle 16:11 parte molto bene con 4.097.000 spettatori con il 30.1%, mentre la partita inaugurale Qatar-Ecuador è vista da 4.657.000 spettatori con il 29.5%.

Senza il mondiale ma con i suoi cavalli di razza Mediaset. Su Canale5 Amici incolla davanti al video 3.095.000 spettatori (22%) e Verissimo 2.839.000 spettatori (20.5%) nella prima parte e 3.184.000 spettatori (19.6%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Pazzeschi gli ascolti di Silvia Toffanin nella seconda parte del programma, nonostante su Rai 1 ci fossero quasi 5 milioni di spettatori.

Su Rai2 Il Provinciale incolla 568.000 spettatori pari al 4% e Vorrei dirti Che 414.000 spettatori pari al 3%. A seguire Amore ad Harbor Island interessa 442.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia1 E-Planet ha raccolto 551.000 spettatori (3.6%). A seguire Batman e Robin sigla 321.000 spettatori (2.3%). Il pomeriggio di Rai 2 si mantiene sugli stessi livelli di sempre; non cala e già il dato, è buono.

Su Rai3 Tg Regione informa 2.204.000 spettatori (14.5%); Mezz’Ora in Più è seguito da 1.097.000 spettatori (7.9%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà da 770.000 spettatori (5.7%), mentre Rebus ottiene 850.000 spettatori (6.2%) e Kilimangiaro 784.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 1.165.000 spettatori (7.1%) nella seconda parte. Su Rete4 Tg4 – Diario della Domenica interessa 274.000 spettatori con il 2%, mentre La guida indiana è visto da 609.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 Atlantide intrattiene 231.000 spettatori (1.6%) nella prima parte e 198.000 spettatori (1.4%)