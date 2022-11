Come sta Antonella Clerici? “In questo periodo che non sto bene avrei voluto stare a casa”

Antonella Clerici confida che in questo periodo non sta bene ma deve andare in onda con E' sempre mezzogiorno

E’ nell’abbracciare virtualmente Selvaggia Lucarelli che Antonella Clerici ha confidato che in questo periodo non sta bene. Come sta Antonella Clerici, quali problemi, immaginiamo di salute, la preoccupano e non le consentono di essere in forma come vorrebbe? E’ sempre presente nello studio di E’ sempre mezzogiorno ma come sempre confida al suo pubblico che il periodo non è dei migliori. E’ la puntata del lunedì del suo programma del mezzogiorno, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1; Lorenzo Biagiarelli nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle è stato eliminato, come sempre la Clerici introduce l’argomento. Come si fa in famiglia, tra amici, soprattutto a ora di pranzo o cena, in cucina, si chiacchiera, ci sono le confidenze, i commenti, il sostegno. Poi il saluto della conduttrice a Selvaggia Lucarelli che sabato mattina ha perso la sua mamma ed è stato molto criticata per la sua presenza sabato sera al dance show di Milly Carlucci. Selvaggia Lucarelli ha lavorato, era in onda per lavoro e Antonella Clerici sa bene cosa significhi apparire in tv nonostante i dolori che ognuno può avere.

Antonella Clerici non sta bene e come sempre lo confessa al suo pubblico

“Volevamo mandare un abbraccio a Selvaggia che ha perso la mamma e tra l’altro ho sentito e ho letto tante critiche assurde ma tante volte siamo andati in onda in situazioni veramente di tutti i tipi e di ogni genere… io perché racconto sempre i fatti miei e anche in questo periodo che non sto bene si va in onda, si va sempre in onda, ma avrei voluto ogni tanto restare a casa”. Non si deve giudicare, non si può giudicare: “Anche perché ognuno ha il suo modo di vivere il dolore, è una cosa a cui tengo e che volevo dire assolutamente”.

Nelle scorse settimane Antonella Clerici in diretta ha avuto un piccolo mancamento, il momento di difficoltà è durato pochissimo. Sui social ha poi pubblicato le sue foto dal letto, tutti hanno pensato ad un’influenza. C’è un po’ di preoccupazione ma Antonella Clerici non ha aggiunto altro.