Il caso Montesano, giuria di Ballando divisa ma la Lucarelli è lapidaria: “Non credo alla sua buona fede”

E' spaccata la giuria di Ballando con le stelle e non tutti la pensano come Selvaggia Lucarelli. Enrico Montesano divide

Nella puntata di Ballando con le stelle in onda sabato sera, Milly Carlucci ha spiegato in pochi minuti, il motivo dell‘assenza di Enrico Montesano dal palco dello show di Rai 1. A dire il vero, non ha parlato della maglietta, di quanto successo ma della decisione presa della Rai che ha un codice etico da rispettare. Si è scusata con il pubblico a casa da parte di tutta la produzione del programma e ha anche spiegato di aver sentito Enrico Montesano, dispiaciuto per quello che è accaduto. La Carlucci si è detta sicura della buona fede di Enrico Montesano. E sulla stessa scia, sono andati anche Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith che hanno deciso di commentare pubblicamente su Rai 1, quello che è accaduto. In particolare Zazzaroni ha definito la squalifica una decisione eccessiva, anche se ha spiegato di non voler andare contro la decisione della Rai.

Sicuramente un punto di vista diverso da quello di Selvaggia Lucarelli, che è stata la prima a mostrare sui social le immagini di Montesano con la maglia della Decima Mas ( ha poi fatto notare che anche altri spettatori prima di lei avevano commentato sui social, ma non essendo dei personaggi molto seguiti, le segnalazioni erano rimaste indietro).

Selvaggia Lucarelli torna a parlare del caso Enrico Montesano: la sua opinione

In una lunga intervista al Corriere della sera, la Lucarelli ha spiegato: “Io non giudico quello che ha detto, ma quello che succederà. Non ci si poteva aspettare una crocifissione pubblica, anche perché lui ha negato di avere simpatie per il fascismo e per qualsiasi tipo di regime. “

Questo però non lo rende meno responsabile, a detta della Lucarelli che ha commentato: “Per me ha fatto una cosa molto grave perché sapeva molto bene il significato di quella maglietta, poi non penso sia fascista, ma che si sia fatto un po’ contagiare dai no vax di estrema destra che frequenta nelle chat su Telegram. “

E a differenza di Milly Carlucci, non si lascia abbindolare dalle parole di Montesano: “Io alla sua buona fede non credo, quello che ha fatto è imperdonabile, ha rischiato anche di far saltare qualche testa, ma non credo che gli si possa negare la possibilità di scusarsi pubblicamente.” Lo vedremo quindi di nuovo su Rai 1 per le sue scuse? Memo Remigi è stato silurato senza possibilità di dire nulla, perchè per Montesano dovrebbe valere una regola diversa?