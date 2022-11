Ivan Zazzaroni contro la Rai su Montesano: “Squalifica eccessiva”

Non sembra essere molto d'accordo con la decisione presa dalla Rai Ivan Zazzaroni: chiede un ripensamento sul caso Montesano

Nella puntata di Ballando con le stelle in onda il 19 novembre 2022, in qualche modo si è affrontata la vicenda che ha visto protagonista Enrico Montesano. Milly Carlucci si è da un lato scusata con il pubblico per quello che è successo, senza fare riferimenti alla famosa maglietta indossata dall’attore, dall’altro si è detta umanamente dispiaciuta, spiegando di aver sentito Enrico Montesano, e di essere sicura di quanto anche lui sia dispiaciuto da come sono andate le cose. Dopo la mezzanotte, Ivan Zazzaroni è voluto tornare sul caso, commentando e dicendo la sua su quanto successo. In qualche modo, andando anche contro quella che è stata la decisione presa dalla Rai.

Dopo la gara, Montesano ha voluto dire qualcosa in merito a quanto accaduto: “Posso aprire una parentesi? Io ho sentito il tuo discorso su Montesano. Condivido il codice etico della Rai. Si è parlato di squalifica.” E poi: ” Nella giustizia sportiva si parte da una presunzione di colpevolezza e, tu hai parlato di buona fede, sei tu a dover dimostrare di essere in buona fede. Io credo che una sospensione sia meglio che una squalifica, quindi tenterai. Poi tocca alla Rai, non certo a me, ma secondo me la squalifica è eccessiva”. Dopo le parole di Zazzaroni, anche la Smith ha detto la sua: “Posso dire una cosa anch’io? Non sono nessuno per dire se è giusto o sbagliato (squalificare Montesano, ndr). Nel mondo della danza, ad esempio, c’è sempre un avviso. Se c’è un atteggiamento sbagliato c’è prima un avviso e solo dopo la squalifica”.

In merito alle parole della Smith, possiamo dire, come ha fatto notare Selvaggia Lucarelli, che i due mondi e le due cose non sono paragonabili. Insomma se qualcuno si aspettava una posizione più netta da parte del programma, ha sbagliato canale…