Ballando con le Stelle 2022: Milly Carlucci affronta il caso Montesano e svela l’eliminato della settima puntata

Dopo la squalifica di Montesano, Milly Carlucci racconta i retroscena su quanto accaduto nella trasmissione

La settima puntata di Ballando con le Stelle 2022 è stata davvero ricca di avvenimenti che, con la sua sapiente presenza, la padrona di casa Milly Carlucci ha saputo gestire con la perizia di un vigile urbano in mezzo al traffico nell’orario di punta. Lo show si è aperto con due “casi” in giuria: la prima è quello del povero Fabio Canino che ha giudicato tutte le esibizioni in collegamento da casa sua in quanto risultato positivo al Covid-19. Di tutt’altro sapore è invece la vicenda che ha riguardato Selvaggia Lucarelli: la giornalista ha presenziato in studio nonostante il momento di lutto dovuto alla scomparsa di sua madre, avvenuta in mattinata.

Milly Carlucci ha approfittato dell’anteprima dello show per porgere delle eleganti condoglianze alla giurata: “Siamo un po’ come nella canzone che dice che i clown sorridono sempre. Per questo a noi capita di essere in pista, di essere davanti a voi anche in momenti difficili della nostra vita e dobbiamo continuare a sorridere. Ed è per questo che ora voglio stringere la mano a Selvaggia“.

Ballando con le Stelle 2022: Milly Carlucci affronta il caso Montesano

Dopo la squalifica d’ufficio che la Rai ha attuato a sorpresa la scorsa domenica 13 novembre, Ballando con le Stelle non poteva di certi esimersi dall’affrontare il tema dell’uscita di scena di Enrico Montesano dalla gara. Ancora una volta è stata Milly Carlucci a sbrogliare i fili delle varie polemiche scoppiate online: “La Rai ha deciso di sospendere Enrico Montesano dalla competizione per un comportamento giudicato inaccettabile secondo le regole dell’Azienda e i principi che ispirano il mandato del Servizio Pubblico. Questa è la nostra azienda, qualunque decisione la Rai prenda, noi ci uniformiamo in quanto prese ragion veduta. Detto questo, c’è anche il lato umano e, come direttore artistico di questo programma, sono dispiaciuta. Il contribuito artistico di Enrico e Alessandra è importante. E sono umanamente dispiaciuta per l’assenza di Enrico. Enrico mi ha detto di essere dispiaciuto per tutto quello che è successo… Se quello che è capitato ha offeso i telespettatori e si scusa con tutti. Io credo nella sua buona fede. Me l’ha sempre detto in modo accorato...”.

Credendo nella sua buonafede, la Carlucci ha poi aggiunto: “Noi siamo una squadra formata da due entità, il gruppo Rai e il gruppo Ballandi…ma non siamo due gruppi: siamo una sola famiglia e non lo dico per retorica! […] Siamo una sola famiglia, unita, che qui ne ha passate tante! È una famiglia di persone per bene, che hanno un grande rispetto reciproco e un grande rispetto nei confronti del pubblico […] Il rispetto è nel DNA della Rai. Non è pensabile che noi, da questa pista, vogliamo offendere qualcuno di voi a casa e, se per caso questo fosse successo, chiedo scusa a nome di tutti quanti perché è una cosa che nessuno di noi ha mai lontanamente pensato di fare“.

Ballando con le Stelle 2022: L’eliminazione

Nel corso di questa settima puntata, le coppie si sono esibite nella loro coreografia settimanale ma anche in una prova speciale che ha visto gli uomini fare dei passi di polka e le donne affrontare una sensuale danza del ventre. Il bonus assegnato da questa prova, assieme ai voti per alzata di paletta, i tesoretti (portati a 60 punti dalle esibizioni di Bobby Solo e del duo I Ricchi e Poveri) e ai mi piace social, hanno realizzato una classifica finale che ha mandato a rischio eliminazione tre vip: Rosanna Banfi, Lorenzo Biagiarelli e Alex Di Giorgio. Lo spareggio finale ha mandato via la coppia Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina.