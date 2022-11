Sara Di Vaira: a Ballando la fine del suo matrimonio

Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale raccontano gli amori nati a Ballando, anche i loro amori

A Ballando con le Stelle 2022 è scoppiato l’amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia ma non è certo la prima volta che succede. Testimoni e protagonisti anche Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale presenti nella puntata di Oggi è un altro giorno. E’ Samuel Peron a confermare che a dare il via agli amori a Ballando è stato proprio Di Pasquale, era il 2005 e vinse il dance show con Hoara Borselli. Tra loro nacque anche l’amore ma sembra non sia finita benissimo. Sara Di Vaira e Marco Del Vecchio sono stati insieme per più di due anni poi è finita sembra con una grande delusione. A Oggi è un altro giorno è la ballerina a ricordare quel periodo della sua vita, quando a Ballando con le Stelle iniziò la sua storia con il calciatore. Da quando è finita, ed è ormai passato un bel po’ di tempo, si erano conosciuti nel 2012, non ne ha mai parlato molto volentieri. E’ raccontando di altre coppie che si sono formate negli anni nel dance show di Milly Carlucci o di semplici emozioni o flirt, che Sara Di Vaira spiegando cosa può scattare tra le coppie parla di quel periodo che per lei è stato di vera crisi.

Sara Di Vaira la fine del suo matrimonio

Cosa scatta tra le coppie di Ballando con le Stelle? “Io credo che il ballo è proprio una terapia – spiega Sara Di Vaira – e se viene vissuto in un momento particolare della vita, quello che era anche il mio momento… Io avevo un momento di crisi con quello che poi è diventato il mio ex marito, avevo da poco avuto la bambina e non sapevo cosa volevo fare nella vita. Il ballo mi ha dato uno spiraglio”.

Simone Di Pasquale ammette che a volte nasce qualcosa in sala prove ma poi finito il programma non inizia niente: “A volte è anche una bolla ma poi appena finisce il programma dopo 3 mesi ognuno riprende le proprie vite”. Parole rivolte anche ad Alessandro Egger e alla sua maestra di ballo ma il modello non si sbottona: “Le decisioni vanno prese alla fine”, saggio.