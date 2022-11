Pomeriggio 5 senza La vita in diretta vola con due milioni di spettatori ma si poteva fare di più

Come era prevedibile crescono i dati di ascolto di Pomeriggio 5: senza La vita in diretta, Barbara d'Urso fa il record stagionale

La vita in diretta si prende una piccola pausa per fare spazio ai mondiali di Calcio che stanno conquistando ottimi ascolti su Rai 1 e non solo in prima serata. Ieri, 28 novembre 2022, le gare del pomeriggio hanno conquistato ascolti superiori ai 3 milioni di spettatori, non hanno quindi fatto rimpiangere la classica collocazione. Mediaset fa comunque molto bene , gli ascolti del pomeriggio nonostante le due partite in diretta su Rai 1 sono stati più che convincenti. Ma c’è da dire che Pomeriggio 5, che avrebbe potuto approfittare dell’assenza de La vita in diretta, non vola. Cresce si il programma di Barbara d’Urso, ieri incassa uno dei migliori risultati della stagione ( quella del 28 novembre dovrebbe essere la puntata più vista della stagione) ma non possiamo parlare di un botto vero e proprio. Considerata però l’assenza de La vita in diretta, che di solito viene visto da almeno 2 milioni di spettatori ( dato al ribasso) ci si poteva aspettare molto di più. Barbara d’Urso guadagna un paio di punti rispetto al solito, in share e sicuramente qualche spettatore/spettatrice che ha preferito non seguire il calcio.

Buoni i numeri per Barbara d’Urso con il suo Pomeriggio 5

Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.754.000, 15,37%, nel programma 2.290.000, 17,68% e nel segmento I Saluti 2.137.000, 14,99%. Prima di Pomeriggio 5 Amici di Maria De Filippi 1.950.000, 20,72%, GF Vip 1.741.000, 18,26%, Un altro domani 1.507.000, 14,28%. Migliorano i dati anche di Un altro domani, complice il cambio di programmazione di Rai 1 ( senza Il paradiso delle signore). Vedremo cosa succederà per tutta la settimana visto che La vita in diretta tornerà in onda regolarmente da lunedì prossimo! Barbara d’Urso riuscirà a crescere ancora migliorando gli ascolti del suo Pomeriggio 5 approfittando dell’assenza di Alberto Matano?

I dati della Rai con il calcio. Il match Brasile – Svizzera segna un netto di 3.518.000, 28,01%. Su Rai 2 il match Corea del Sud-Ghana ha registrato un netto di 1.829.000 telespettatori, share 15,65%.