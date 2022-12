Esplode il caso Myrta Merlino: la conduttrice lascia La7? Pronto un piano B

Sta per lasciare La7 Myrta Merlino dopo la bufera che l'ha travolta? Le ultime news da Dagospia

E’ Dagospia a lanciare delle nuove indiscrezioni dopo la bufera che ha letteralmente travolto la conduttrice di La7. Al momento Myrta Merlino non ha ancora commentato la nota ufficiale diramata ieri e resa pubblica da diversi giornali, che hanno raccontato la vicenda. I lavoratori di La7, hanno richiesto l’intervento della dirigenza, sottolineando che la conduttrice ha nei confronti dei collaboratori, atteggiamenti molto maleducati e inopportuni. Una nota molto forte quella dei lavoratori di La7 alla quale non è ancora arrivata nessuna replica. La Merlino tace, ma nel frattempo emergono delle indiscrezioni su quello che potrebbe essere il suo futuro. Secondo quanto si legge oggi su Dagospia, la Merlino sarebbe pronta a lasciare La7 per approdare a Mediaset.

Qui il comunicato contro Mryta Merlino

Myrta Merlino sta per lasciare La7?

Su Dagospia si legge: “Dopo il comunicato sindacale della RSU di La7 e la dagonews con i retroscena sul caratterino di Myrta Merlino, emergono nuovi mirabolanti dettagli sulle sue performance. La conduttrice si avvale di un suggeritore: praticamente utilizza il phonak, come Ambra ai tempi di “Non è la Rai”. Il conduttore-ombra è Riccardo Zambon che le suggerisce le battute.” Inoltre Dagospia rivela che la Merlino proprio da pochi giorni, circa una settimana, avrebbe anche cambiato agente: “è passata con la scuderia di Lucio Presta, cioè il tele-agente che non ha mai chiuso un contratto con La7 (e forse mai lo chiuderà).” Dietro a questa scelta ci sarebbe un motivo preciso che Dagospia rivela: “La Merlino vuole andare a Mediaset ma sogna un programma settimanale, non una striscia quotidiana (vuoi mettere, la fatica!). Troverà spazio al Biscione? Chissà.“

Secondo il portale di Roberto d’Agostino, a prescindere dal suo nuovo possibile ruolo a Mediaset, le porte di La7 per la prossima stagione, sarebbero chiuse. Si legge sul portale: “Di certo la sua parabola a La7 può dirsi conclusa. Urbanetto Cairo, dopo la velenosissima presa di posizione dei rappresentati sindacali e il malcontento di autori e personale di studio, s’è rotto i cabasisi delle smanie da diva di Myrta Merlino ed è pronto a puntare su David Parenzo o Marianna Aprile”.