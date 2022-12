Mi casa es tu casa oggi il debutto: Malgioglio apre le porte di casa a due ospiti speciali

Appuntamento stasera su Rai 2 con la prima puntata di Mi casa es tu casa: le anticipazioni

Finalmente ci siamo. Dopo aver visto Malgioglio in tutte le trasmissioni Rai per parlare del suo nuovo programma, è arrivato il grande giorno! E’ il giorno di Mi casa es tu casa, che parte oggi, in prima serata su Rai 2. Sarà il successo che la rete si aspetta? In attesa di conoscere il risultato, in termini di ascolti, vi possiamo raccontare quello che vedremo da oggi, in prime time su Rai 2 con Malgioglio protagonista. Tanti ospiti per cinque imperdibili appuntamenti in cui artisti anche internazionali e i telespettatori entreranno in un’atmosfera divertente, emozionante e irresistibilmente “almodovariana”. “Mi casa es tu casa” è il programma che segna il debutto alla conduzione di Cristiano Malgioglio, che aprirà letteralmente le porte di casa.

Mi casa es tu casa da stasera su Rai 2

La dimensione domestica e informale del programma permetterà di conoscere famosi personaggi dello spettacolo in modo intimo e profondo, arricchito da filmati dalle teche.. Prima puntata il 7 dicembre alle 21.20 su Rai 2 con ospite Heather Parisi, lei e Malgioglio, trascorreranno una giornata insieme, ripercorrendo i momenti più intensi, belli e divertenti della sua carriera. Un’occasione per scoprire alcuni aspetti inediti di Heather Parisi e non mancheranno le sorprese che regaleranno grandi emozioni. La storia d’amore tra Heather Parisi e l’Italia nasce alla fine degli anni Settanta, quando durante una vacanza nel nostro Paese viene notata e convocata per un provino con Pippo Baudo. Da lì, un percorso fatto di successi tra programmi televisivi e sigle iconiche entrate nella storia del nostro costume. Ospite internazionale della puntata il cantante inglese Sam Ryder, secondo classificato dell’edizione 2022 di Eurovision Song Contest con “Space Man”, che sarà protagonista a casa di Cristiano di un momento molto speciale. Non ci resta quindi che ricordarvi che si andrà in onda questa sera su Rai 2.