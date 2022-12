Il dolore di Wilma De Angelis: il suo Gianni da 5 mesi l’ha lasciata per sempre

Wilma De Angelis si commuove, spera che il tempo possa portare via un po' dell'angoscia che prova

Le hanno detto che con il tempo l’angoscia per la morte della persona amata passi ma Wilma De Angelis confessa che oggi c’è ancora tutto il dolore perché il suo Gianni l’ha lasciata, 5 mesi fa è morto il suo compagno. A Verissimo Wilma De Angelis si commuove pensando ai 27 anni d’amore trascorsi con il suo compagno. Non si è mai sposata, non ha avuto figli ma pensa anche alla fortuna che ha avuto nel poter contare sulla famiglia del fratello. Ha una cognata, Anna, che è per lei come una sorella minore, la ama più di una sorella. Al pubblico di Verissimo racconta che la cognata l’ha accolta nella sua famiglia, che ha cresciuto con lei i suoi figli e oggi i nipoti di Anna sono anche i suoi nipoti. Arriva il Natale e sarà il primo senza Gianni, senza l’uomo che l’ha amata e che ha amato. “Questo è il mio grande cruccio in questi giorni perché dopo 27 anni sono solo 5 mesi che non ho più Gianni”. Non è l’unico dolore che Wilma De Angelis ha dovuto superare nell’ultimo anno.

Wilma De Angelis a Verissimo

Si sono conosciuti nel 1994: “Ho trovato un uomo dolcissimo, buonissimo, non contestava mai niente, ci siamo fatti grande compagnia. Mi ha lasciato molto sola…”. Ma nel dicembre di 2 anni fa è andato via anche il caro fratello di Wilma: “Due cose così hanno fatto in modo che io non volessi più cantare e apparire in televisione e oggi è quasi un miracolo essere qui, essere riuscita a venire qui e ho ritrovato il pubblico che mi vuole ancora bene, lo vedo, ma anche gli amici che mi coccolano”.

Wilma De Angelis ripete che ha i nipoti che non la lasciamo mai sola: “Non. Mi sento sola… ma mi sento sola perché Gianni non c’è più. E’ la vita, mi devo abituare”.