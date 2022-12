Anthony Delon, le ultime parole della madre prima di morire

Anthony Delon ricorda le ultime parole di sua madre prima di morire

Anthony Delon si racconta a Oggi è un altro giorno, promuove il libro, Dolce e crudele – La mia famiglia, La mia storia, in cui parla della sua vita, dei suoi genitori. Ogni intervista del figlio di Alain e Nathalie Delon è un pezzetto in più del suo passato che svela. Serena Bortone va oltre, gli chiede le ultime parole di sua madre prima di morire. Anthony Delon le ricorda bene ma si emoziona, per un attimo ha gli occhi lucidi. Non è stato un bambino felice, l’ha confidato più volte nelle varie interviste. A 10 anni fu messo in collegio, così poco amato, ma scappò a piedi, da solo, arrivò a Parigi a casa della madre dopo 30 chilometri a piedi. Lo accolse l’amata tata, Lulù. Il padre non gli disse niente, la madre che era pericoloso quello che aveva fatto, niente altro. Le confidenze da ragazzino le faceva agli amici. Le sue lacrime non le ha asciugate nessuno. Anthony Delon prima dei dieci anni piangeva, dopo non ha più pianto, perché è a quell’età che l’hanno mandato in collegio. Oggi il figlio di Alain Delon ha ritrovato la sua emotività: “Un giorno sono esploso, sono caduto per strada e poi ho lavorato su di me”.

Anthony Delon a Oggi è un altro giorno

“La solitudine del bambino è la stessa per tutti, il bisogno d’amore per il bambino è lo stesso. Non è la storia de Delon che colpisce chi legge il libro ma il fatto che loro si siano identificati, è per questo che il libro ha funzionato, li ha toccati. Ci sono tante persone che mi hanno ringraziato perché ho mostrato come si può arrivare al perdono”.

Le ultime parole della madre sono state: “Vai a dormire” ma un attimo prima gli aveva detto “Io non ho paura”. Ha filmato le ultime settimane di vita di sua madre: “E’ stata lei a volere che venisse filmata ma non c’è nulla di indecente, si vede che è malata ma io non voglio mostrare la malattia. Lei è andata via circondata da gente che amava, oggi ci sono sempre più persone anziane che vengono abbandonate nelle case di riposo, famiglie che si sono distrutte. Io amo gli anziani, però penso che ci sia anche una questione di dovere”.